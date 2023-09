MÉS per Mallorca declina participar en el «simulacre» de Diada organitzat pel Consell

El portaveu de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, ha confirmat aquest dimecres que els quatre consellers de la formació han declinat participar en el «simulacre» de Diada que l’actual equip de govern del Consell ha organitzat per al proper 12 de setembre.

Alzamora ha remarcat que el president Llorenç Galmés ha hagut de recórrer a «subterfugis» per a fer la celebració ja que contravé els acords adoptats per la mateixa institució que oficialment ha declarat la festa el 31 de desembre. Així, Alzamora ha lamentat la manera de procedir del pacte PP-VOX, organitzant una «commemoració» sense haver fet efectiu els canvis legals preceptius. Tot, ha assenyalat, «actuant de forma sectària». Segons Alzamora, «una vegada més el PP utilitza les institucions per actuar de manera capriciosa i unilateral».

El conseller ha remarcat que la celebració oficial de la Diada de Mallorca va ser «impulsada per MÉS sota la presidència de Miquel Ensenyat. Un procés que va ser avalat pels historiadors i la societat civil». En aquesta línia, el portaveu ecosobiranista al Consell ha assenyalat que la participació ciutadana i d'entitats va ser aclaparadora a favor del 31 de desembre. Historiadors: 90%, Ajuntaments: 79%, entitats amb especial vinculació amb el tema: 84% i ciutadania, 80%.

El portaveu insular de MÉS ha insistit en el fet que, històricament, «el 31 de desembre és la data més rellevant de la història de Mallorca, com a data fundacional de la comunitat humana que (amb els canvis inherents al transcurs de 8 segles) avui dia encara s'entén com a poble mallorquí. Ningú posa en dubte aquest fet». A més, ha afegit que els vitralls de la sala de plens de l'antiga Diputació de Balears i actual Consell de Mallorca rememoren aquest fet.

MÉS per Mallorca ha registrat una pregunta demanant més informació al respecte.