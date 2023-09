El PSIB demana la dimissió del director general d’Emergències per «trobar-se fent un cafè» en el pitjor moment del temporal

El PSIB-PSOE ha pogut confirmar que el passat diumenge matí, quan es donava el pitjor moment del temporal, a les 11 del matí, el director general d’Emergències es trobava fora del seu lloc de feina i, en lloc de ser al centre operatiu d’Emergències coordinant el dispositiu per a pal·liar els efectes del temporal, es trobava fent un cafè a sa Ràpita.

Per als socialistes, suposa «una deixadesa de funcions gravíssima» del responsable de la seguretat i la protecció de la ciutadania de les Illes Balears durant un temporal que, segons dades del mateix Govern, va produir més de 500 incidents. De fet, encara s’estan cercant els dos ocupants d’un veler que feia un trajecte entre Menorca i Mallorca.

Per això, el PSIB-PSOE demana la dimissió del director general d’Emergències, Sebastià Sureda, per «estar gaudint de la seva vida personal en l’hora que un temporal d’aigua, vent i fenòmens costaners arrasava les Illes Balears».

De fet, si Sureda no dimiteix o és cessat, el Grup Parlamentari Socialista demanarà de forma immediata la seva compareixença per a avaluar la idoneïtat per desenvolupar les tasques d’emergències, «atès que sembla que la seva única idoneïtat sigui ser soci del pare de la presidenta del Govern, Marga Prohens i l’amistat no és suficient per desenvolupar l’exercici del seu càrrec».

El Partit Socialista considera la situació d’extrema gravetat, a la qual se suma també l’absència durant gairebé tota la jornada de la consellera de Presidència, Antònia Estarellas, i de Marga Prohens, qui va estar a un acte de partit a Galícia en lloc de coordinar la resposta al temporal des de les Illes.

Cal tenir en compte que el Govern coneixia les previsions meteorològiques i la gravetat que tendria la situació. Des del dissabte horabaixa es va activar l’índex de Gravetat 1 (alerta taronja) del pla Meteobal, per pluges i tempestes, per la qual cosa l’Executiu era conscient de la situació que es podia donar, i això requereix la coordinació i el control dels responsables polítics d’Emergències i no només de la part tècnica.

A més, les Illes es troben des del 15 d’agost en situació de preemergència del pla contra les inundacions Inubal. «També els avisos d’Emergències a xarxes socials durant la tempesta van ser per confirmar el pas d’aquesta i per demanar precaució, i no per donar consells d’autoprotecció i informar dels diferents perills», assenyalen.

Un altre element que indicava la perillositat de l’episodi del passat diumenge és la temperatura de la mar, que va adquirir 31 graus a la boia de sa Dragonera per segon estiu consecutiu.

Davant tot plegat, i «la confirmació que el director general d’Emergències gaudia de la seva vida personal mentre la turbonada colpejava amb més força», els socialistes consideren que Sureda no pot continuar ni un minut més al capdavant de les seves responsabilitats, de la mateixa manera que demanen a la consellera Estarellas i a la presidenta Prohens si coneixien aquesta absència i per què la consellera i el director general no es varen personar a les reunions del comitè operatiu tècnic fins al diumenge vespre per a fer balanç dels incidents.