Més per Menorca avisa que no permetrà la «desvirtuació» del Camí de Cavalls

Davant les informacions aparegudes sobre la intenció de l'equip de govern del Consell Insular de crear estructures a les platges verges de Menorca per a donar «serveis als excursionistes» pel Camí de Cavalls. Més per Menorca vol manifestar que aquesta «ocurrència» del nou equip govern amaga antigues ambicions del Partit Popular per a fer possible, de nou, un «urbanisme a la carta».

El partit menorquinista avisa que aquesta idea tampoc no és una petició dels excursionistes i adverteix que pot «desvirtuar l'essència» del Camí de Cavalls. Més per Menorca deixa clar que no permetrà que es malmeti l'entorn natural, s'incrementi la pressió humana sobre el Camí de Cavalls i, amb subterfugis i paraules enganyones, finalment s'augmenti la massificació de les platges verges, es permetin construccions encobertes i s'afavoreixi l'especulació urbanística i turística.