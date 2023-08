Quan Cecili Buele va defensar el català i l'autogovern al Congrés de Diputats tot citant Guillem d'Efak

Cecili Buele, diputat del PSM i en representació del Parlament de les Illes Balears, va intervenir el 4 de març de 2003 en el Congrés de Diputats espanyol, aleshores presidit per Margarita Mariscal de Gante (PP), per defensar l'autogovern de les Illes Balears i la normalització de la llengua catalana.

Buele va fer la seva intervenció combinant castellà i català i va cloure la seva intervenció recitant fragments del poema 'Siau qui sou!' de Guillem d'Efak.

«En la nostra llengua, un dia

dictàvem la nostra llei

i la nostra llengua sempre

dictarà la seva llei».

Ara, vint anys després, Buele considera que «el discurs inaugural de la XV Legislatura en boca de la mallorquina Francina Armengol... representa qualque cosa més que una glopada d’aire fresc que neteja indrets tan contaminats com putrefactes, si més no en matèria lingüística». I afegeix «Tant de bo que aquest discurs de Francina Armengol, sobre 'la diversitat i la pluralitat' en seu parlamentària espanyola, es traduesqui i convertesqui de fet en pràctiques molt més respectuoses que les sostengudes fins ara per l’Estat espanyol, a l’interior de les institucions públiques i a cada racó de les nostres societats».