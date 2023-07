Vidal: «Els resultats mostren un Estat espanyol que ha de gestionar millor la seva pluralitat territorial però que és majoritàriament progressista»

El diputat electe de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha valorat de manera positiva el resultat electoral de diumenge i ha remarcat que els resultats mostren «un Estat espanyol que ha de gestionar millor la seva pluralitat territorial però que és majoritàriament progressista». En aquest sentit, Vidal ha mostrat la seva satisfacció perquè «l’hegemonia conservadora que es podia intuir el 28M es desinfla clarament». Segons el diputat de Sumar MÉS, «un govern progressista a l’Estat és factible i necessari malgrat totes les complexitats derivades dels acords».

Vicenç Vidal ha insistit a recordar que Sumar MÉS és tercera força a totes les Illes i ha estat clau per aturar el bloc reaccionari PP-VOX a les Balears. «A l’àmbit estatal hem estat el vot útil que ha impedit que els plans de Feijoo i Abascal és complissin. No hi ha hagut cap tsunami blau perquè Sumar existeix. Som un dic de contenció democràtic. I anam a l’alça».

Durant la seva compareixença davant els mitjans, Vicenç Vidal ha demanat al PSOE «responsabilitat per encarar la vertebració d’un futur govern», i ha remarcat que el vot de Sumar MÉS, integrat al grup confederal de Sumar, serà «decisiu».

Vidal també ha valorat de manera positiva els bons resultats i augments en vots del BNG i EH Bildu (en aquest cas també en escons), «forces aliades dels governs progressistes a l’Estat». «La gent ha votat i premiat, també a Balears, les actituds constructives i dialogants en temps convulsos», ha assegurat. De la mateixa manera Vidal ha valorat que Eivissa i Formentera tendran senador propi i progressista molt proper a Sumar que no anirà al grup socialista malgrat coalició. Finalment, el diputat ha manifestat que dels 31 escons de Sumar, 11 corresponen a partits de la perifèria/Acord del Túria, que tendran un pes important al funcionament confederal del grup.