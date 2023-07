PSIB: «Els resultats del 23J són la primera passa per recuperar el Govern, els Consells i les batlies on no governam»

El portaveu del PSIB-PSOE, Alfonso Rodríguez, ha defensat que els resultats de les eleccions generals del 23J «demostren que el Partit Socialista està fort, està unit i està en creixement, millorant en escons i vots respecte de les darreres generals del 2019».

Rodríguez ha advertit que «qui entengués que la clau era deslegitimar i derrocar el sanchisme ha vist que hi ha més vots a Pedro Sánchez que mai i, per tant, s’han refrendat unes polítiques que han donat bons resultats després d’una legislatura realment complicada».

Rodríguez ha subratllat que el PSIB-PSOE ha obtengut els millors resultats a les Balears des del 2008, amb 36.000 vots més que en les darreres eleccions: «Queda clar que quan l’esquerra es mobilitza, l’avanç de la dreta i de l’extrema dreta es frena», ha advertit el portaveu.

Ha considerat que les urnes «han dit un no rotund a la suma de Feijóo i la ultradreta, i han donat suport a una Espanya plural i diversa, que és el que cercam els socialistes d’Espanya i Balears».

El portaveu ha apuntat que «el PP no ha cobert les seves expectatives perquè la ciutadania ha vist el que suposa la unió de PP i Vox, dient a Prohens que els companys de viatge que ha triat no són bons».

Per últim, ha exposat que els resultats dels comicis «són la primera passa per recuperar en 4 anys el Govern, els Consells Insulars i els ajuntaments on no governam».

Per la seva banda, el senador electe del PSIB-PSOE per Mallorca, Pere Joan Pons, ha considerat que «la ciutadania ha dit de forma clara que no vol un govern amb Vox, qui ha perdut una part substancial dels seus escons».