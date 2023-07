Eufòria a Sumar MÉS per aconseguir uns resultats històrics i una veu sobiranista a Madrid

La coalició Sumar MÉS ha començat la nit electoral d'aquest 23 de juliol amb «prudència absoluta i total». Així s'ha expressat el portaveu de campanya de la formació, Antoni Trobat, en un primer balanç. Tot i això, Trobat ha afirmat que en la coalició també tenen «una certa il·lusió continguda» per la feina feta pels voluntaris en aquesta «campanya exprés i complexa», que han hagut d'explicar «propostes imaginatives i valentes al llarg de les Balears».

«A Sumar MÉS també es guarda esperança perquè, per primera vegada, un diputat de l'esquerra balear arribaria a les Corts, cosa que no ha passat els darrers 90 anys, és a dir des dels temps de la República, per tant aquesta veu pròpia al bloc progressista plurinacional seria una novetat», ha asseverat.

I així ha estat, el candidat Vicenç Vidal, abans senador autonòmic, serà la veu sobiranista de les Balears al Congrés espanyol. Un diputat que parlarà dels «problemes quotidians de les persones de les Balears» que són «arribar a final de mes o pagar la hipoteca». Malgrat que el segon diputat amb què somniaven, Elisabeth Ripoll, no ha estat possible, la valoració és dels resultats és totalment positiva.

«El vot per a l'aliança Sumar MÉS és un vot profundament demòcrata i molt arrelat, que fa front als autoritarismes que es viuen i s'aprecien les primeres setmanes del Govern de dretes a les Balears, i que orienta l'electorat cap a opcions fermes que donen sortida i respostes, com és Sumar MÉS», ha remarcat Trobat.

Vicenç Vidal ha comparegut després dels resultats, a l’exterior de la seu de MÉS per Mallorca, acompanyat de diversos membres de la coalició després d’obtenir més de 82.000 suports.

«Avui és una nit històrica per a l’esquerra transformadora i verda de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera». Així ha iniciat la seva intervenció Vidal qui ha volgut donar les gràcies a tothom que ho ha fet possible, que ha fet possible que Sumar MÉS tengui representació al Congrés dels Diputats. «Per no deixar-me a ningú citaré nomes dos noms propis que en representen milers: Aurora Picornell i Emili Darder», ha destacat.

Vidal ha remarcat que aquest resultat «és per ells i per tots els que els han seguit. El fil polític que varen representar avui a la fi guanya. Avui, a la fi, ho hem aconseguit: hi haurà una veu pròpia, arrelada, no subordinada a l’Estat, per primera vegada en 90 anys».

A més, ha assegurat que farà un front comú amb Sumar i amb Yolanda Díaz i que estendran la mà per a fer un govern progressista amb l’objectiu d’executar «polítiques al servei de les classes populars, els drets i la democràcia; afrontar l’emergència climàtica amb valentia, i que les Illes Balears tenguin l’autogovern i el finançament que mereixem», ha afirmat.