Els candidats de les Balears dediquen la jornada de reflexió a gaudir de la platja i passar temps amb la família i els amics

Els candidats de les diferents formacions polítiques per les Balears al Congrés i al Senat espanyols dediquen la jornada de reflexió a l'esport aquàtic, a passar temps amb la família o a anar a la platja abans de la cita electoral d'aquest diumenge, 23 de juliol.

El candidat de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, dedicarà jornada reflexió a gaudir de la companyia de la família i els amics. Com cada dissabte, Vidal ha començat fent un cafè al Passeig d'Esporles i ha aprofitat per voltar pel mercat setmanal. A migdia farà un capfico al Port des Canonge on quedarà a dinar amb la família. Ja de capvespre, el candidat ha convocat el seu grup d'amics a un sopar.

El cap de llista de Sumar MÉS al Senat, Antoni Simó Tomás, aprofitarà la jornada de reflexió per a fer neteja de casa seva i després anirà a la platja. També ha quedat amb un amic a l'horabaixa per a treure el veler d'aquest últim i fer una volta.

La candidata del PSIB-PSOE al Congrés espanyol, Francina Armengol, aprofita la jornada de reflexió per a anar a la platja i recuperar la lectura de Virgina Woolf. També farà algunes tasques domèstiques i passarà la resta del dia en família.

Així mateix, l'aspirant del PSIB-PSOE al Senat, Pere Joan Pons, ha preferit dedicar al dissabte a acostar-se al Mercat de l'Olivar i, després, gaudir d'un menjar amb excompanys de Mata de Jonc.

Per part seva, el candidat del PP al Congrés espanyol, José Vicente Marí Bosó, passarà el dia en família a la casa de camp dels seus pares, a més d'aprofitar per a fer alguna lectura i nedar.

Al seu torn, la cap de llista del PP al Senat espanyol, María Salom, dedicarà el dissabte a anar a nedar, ja que encara no ha pogut anar a la platja, i després té previst estar a casa amb la seva família i amics, a més d'organitzar la roba i fer el canvi d'armari.