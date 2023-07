El PSIB-PSOE tanca la campanya demanant el vot als seguidors d'El Pi i Ciudadanos i amb mostres de suport als militants agredits

La candidata del PSIB-PSOE al Congrés, Francina Armengol, ha demanat el vot «als que sempre han votat el PSOE, però també als votants d'El PI, Ciutadans i PP que estan esglaiats amb els pactes de retrocés».

«El diumenge o votem amb il·lusió, convicció i ganes al Partit Socialista i continuem avançant i progressant, o ve una època de reculades, involució i mentides», ha manifestat la candidata aquest divendres davant més de 200 persones en l'acte de tancament de campanya.

Armengol ha demanat «el vot entusiasta dels progressistes», a les 118.000 persones que els varen votar en les autonòmiques, però també als que es varen quedar a casa, que ha assenyalat que «ara no poden fer-ho», i a molta gent que ha pogut votar El PI, Ciutadans o fins i tot el PP, «però que estan esglaiats dels pactes d'odi i retrocés».

A més, la candidata socialista ha fet una crida especial a les dones. «Van per nosaltres, i nosaltres estarem dretes, alçades, amb coratge, per nosaltres mateixes i per les nostres filles», ha asseverat.

Així mateix, també ha criticat que aquests dies s'ha escoltat «com s'acusa els docents d'adoctrinament, com la violència masclista no existeix o com cal invisibilitzar el col·lectiu LGTBI», i ha assegurat que l'Orgull LGTBI es defensarà el diumenge «votant a les urnes el PSOE».

La candidata socialista també ha advertit que «el PP és el mateix que Vox», i ha explicat que es pot veure a Eivissa «on governen sols amb majoria absoluta i han posat les polítiques de diversitat amb salut mental i addiccions, la qual cosa és tota una declaració d'intencions que no podem consentir».

També ha destacat que Pedro Sánchez és «un home valent, honest i compromès», i ha recordat que el PSOE «en els moments més complicats ha protegit com mai la ciutadania», amb la reforma laboral, els ERTO, les ajudes als fixos discontinus o el transport públic gratuït.

«No és possible enganyar la ciutadania, en democràcia no tot val. No podem consentir que un home que ha mentit a tota la ciutadania amb les pensions i amb la seva relació amb un narcotraficant sigui president d'Espanya», ha asseverat.

Per finalitzar, la candidata al Congrés ha insistit que va a Madrid a defensar la veu de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, a defensar els drets dels ciutadans de les Balears i «a defensar les Balears més que mai».

Finalment, també ha tengut unes paraules de suport per als companys de l'Agrupació Socialista Palma-Nord agredits aquest divendres matí amb crits de «que te vote Txapote».

Per part seva, el candidat per Mallorca al Senat, Pere Joan Pons, ha assegurat que els socialistes han hagut de confrontar la mentida, i que «la millor confrontació és un vot massiu al Partit Socialista el diumenge per a guanyar les eleccions».

Així mateix, ha destacat que se sent «profundament orgullós de l'herència deixada», ja que deixen «unes illes molt millors que en 2015, però també una Espanya molt millor que en 2018».

Finalment, el secretari general dels Socialistes de Palma, Jose Hila, ha apuntat que enfront de l'odi, els socialistes porten «propostes, alegria, diversitat, igualtat, il·lusió i als millors candidats».

«Els socialistes acabam molt forts, i als mentiders els han enxampat, i un mentider no mereix ser president del Govern d'Espanya», ha manifestat.

Per a finalitzar, ha demanat un fort aplaudiment per als companys de Palma-Nord, que han patit una agressió «per defensar al Partit Socialista de l'odi».