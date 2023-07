Nous nomenaments del Govern: Catalina Maria Salom, directora de l'IB-Dona; Pedro Vidal, director de Cultura i Susana Pérez directora del Tresor

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres els nomenaments d'un nou grup d'alts càrrecs, entre els quals el de Catalina Maria Salom com a directora de l'IB-Dona i el d'Antoni Carmona com a secretari autonòmic d'Innovació i Societat Digital.

Ho ha explicat en roda de premsa el portaveu de l'Executiu autonòmic, Antoni Costa, que ha afegit que s'han nomenat igualment vuit nous directors generals i a la nova delegada de la Conselleria d'Educació i Universitats a Menorca, que serà Alejandra Marqués.

Carmona assumirà també la Direcció General de Recerca, Innovació i Transformació Digital, de qui dependrà al mateix temps la Direcció General de Simplificació Administrativa, Modernització i Administració Digital, de la qual s'ha nomenat nou director general Francisco Canovas. En la mateixa Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació s'ha nomenat Susana Pérez directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

A la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports s'ha nomenat director general de Cultura Pedro Vidal, i en la Conselleria d'Educació i Universitats s'ha nomenat director general d'Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors Antonio Luís Alcover Casasnovas.

De la Conselleria de Famílies i Assumptes Socials s'ha nomenat Catalina Maria Salom Niell com a nova directora del IB-Dona, que centralitzarà les polítiques del Govern en matèria d'igualtat i la lluita contra la violència contra les dones; José Falcó Pérez com a director general d'Afers Socials; María Farnés Saneiro Buedo, com a directora general d'Infància, Joventut, Famílies, Igualtat i Diversitat; Pedro Cordes Pericàs, com a director general d'Atenció a la Dependència; i a Catalina Albertí Victori, com a directora general de Cooperació i Immigració.