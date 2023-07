El PSIB sol·licita la compareixença de la consellera d’Habitatge perquè expliqui «la seva relació amb el fons voltor beneficiat en l’operació de Metrovacesa»

El Grup Parlamentari Socialista ha sol·licitat aquest divendres la compareixença urgent de la consellera d’Habitatge, Marta Vidal, per tal d’explicar les seves relacions amb fons voltor i el seu anunci d’aturar la compra de 88 pisos de Metrovacesa feta pel Govern de Francina Armengol per a destinar-los al lloguer per a joves.

«Estava al corrent la senyora Prohens del fet que Marta Vidal estava, abans de ser consellera, en converses amb el fons voltor beneficiat?», ha demanat el diputat Iago Negueruela. «L’única cosa que ja sabem segur és que aquests 88 habitatges ja no seran per a joves i gent de les Illes, com estava previst».

El PSIB-PSOE demanarà a la nova consellera que expliqui per què han pres, en tan sols unes setmanes de govern, «decisions que van contra la classe mitjana i treballadora i que tan sols afavoreixen als que menys necessiten, decisions com la renúncia a usar les eines per pressionar als especuladors, la baixada d’impostos sense progressivitat en funció del patrimoni o, ara, la paralització d’una operació de lloguer per a joves per tornar-los a fons voltor».