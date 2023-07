Vidal defensa Sumar MÉS davant «altres partits que duen prop de 50 anys votant en contra de les Balears a Madrid»

Els candidats de Sumar MÉS al Congrés espanyol, Vicenç Vidal i Elisabeth Ripoll, han escenificat els compromisos de la coalició en vista a la nova legislatura i que es divideixen en cinc blocs:

Nou finançament, amb un IVA reduït i més inversions en serveis públics.

Garantir el dret a l’habitatge, limitant la compra a no residents, posant a l’abast 2.000 habitatges socials cada any i fixar per llei dedicar un màxim del 30% de la renda al lloguer.

Blindar i millorar els serveis públics, amb un finançament adequat i fent que el transport públic esdevingui un dret.

Llei de llengües, per fer que el català i la resta de llengües de l’Estat siguin oficials al Congrés, al Senat i a Europa.

Defensa dels drets individuals i col·lectius: dret a estimar qui vulguem, dret a morir amb dignitat, dret de les dones a decidir... Els drets s’han de garantir per a tothom.

Vidal ha recordat que «altres partits s'han apuntat, ara, a part d'aquest discurs, però duen prop de 50 anys votant en contra de les Balears, defensant una cosa a les Illes i votant una altra a Madrid». En aquest sentit, ha recordat la Proposició de Llei de Més per Menorca aprovada al Parlament per a limitar els preus del lloguer, que el PSOE va tombar al Congrés, la de les prospeccions que el PP va vetar quan governava a l’Estat, la petició per a recuperar la casa d’Emili Darder que el PP i l’abstenció del PSOE varen fer caure al Senat o l’ús del català. «Els altres ho diuen. Nosaltres ho feim. Aquesta és la diferència», ha conclòs Vidal, qui ha afegit que «ara podem apostar per un altre model, per una força centrada en la realitat i les necessitats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera».

«El 23 de juliol hem de triar entre tres escenaris: tornar 50 anys enrere, eliminant drets i llibertats, a un país unificat i endarrerit; i a les retallades a la ciutadania i als regals als rics, que és la proposta de Feijóo i Abascal i que no deixarem que passi; Un segon per quedar-nos a mitges en la defensa de les polítiques d'esquerra i en la defensa de les Balears, que és el que fa el PSOE, i que no ens basta. I un tercer que és anar més enllà en els drets de les majories, en els drets socials, anar més enllà en la democratització de l’Estat i anar més enllà en la transició ecològica, que és la que representa Sumar MÉS».

En aquest sentit, Vidal ha demanat a la ciutadania que reflexioni davant unes eleccions «importants» i ha recordat que el vot a Sumar MÉS és «el triplement útil: el vot útil per fer polítiques d'esquerres reals, el vot útil en defensa de les Illes Balears i el vot útil perquè el segon escó ens el disputam amb el bloc de la dreta».