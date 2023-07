Denuncien que Sumar practica el secessionisme lingüístic a la seva web: diferencia entre català i valencià

Arran de les declaracions de la candidata de Sumar per Barcelona al Congrés espanyol, Aina Vidal (En Comú Podem), sobre les propostes de la formació en matèria de llengua, hem pogut veure algunes crítiques a les principals iniciatives que plantegen: «Davant la persecució del català de PP i VOX, Sumar portarà el català a cada racó de l’Estat: Aprovarem una Llei d'ús de llengües oficials perquè el català, l'euskera i el gallec es pugui aprendre arreu de l'Estat. Fomentar-ne l'ús amb la producció audiovisual a TVE».

Segur que al @PSOE li sembla fantàstic tot això.



Mola perquè parleu com si haguéssiu de governar i, al millor dels casos, sereu una crossa sense cap marge per incidir a l'obra de govern. Com fins ara. https://t.co/CIv21Vebuu — Un Seitó Pirata/Diletant/Ranger a #SEdR (@Seito_Petit) July 19, 2023

Arreu el portareu, menys quan s’hagi de votar que llavors ho fareu en contra! https://t.co/j2cHHOFMbc — Montse Roura Congost (@MontseRepublica) July 19, 2023

Qüestió 1: Això servirà per a res?

Qüestió 2: Si en sis anys de donar suport al govern de Pedrosanxe ano l'heu concençut, per què hauríem de creure que ho fareu ara? https://t.co/LkCFCTaeHi — (((Fakerragut))) (@Fakerragut) July 19, 2023

Aconsegueix que es pugui parlar al teu Congreso de los Diputados si tens cuyongs. Un cop ho tinguis parlem, d'acord? #QuedemAixins https://t.co/XYW1omD6u2 — Pol Sedierta (@polsedierta) July 19, 2023

Si voleu que es puguin estudiar les nostres llengües arreu de l'Estat no seria millor fer una inversió econòmica a través del ministeri de Cultura o Educació perquè això passi enlloc de fer una llei on quasi segur que no hi posareu un duro? https://t.co/MXUvlFaTka — Nil (@Niil95) July 19, 2023

Propostes per folkloritzar la llengua, però no per fer-la necessària per viure als Països Catalans, que és el que cal per revertir la situació de substitució lingüística.https://t.co/x7uZx60y1Q — Lali (@lalidur) July 20, 2023

mira que hi ha coses a millorar (moltíssimes) dins els territoris de parla catalana (o èus., gal., occ., etc.) com per ara centrar-nos en aquells on la llengua no els és pròpia 😭 https://t.co/PRIvH9jErj — moritz (@exenginyer) July 20, 2023

Jo no vull que el català es parli arreu de l'estat. M'és absolutament igual si arreu de l'estat el parlen o el coneixen o el detesten. El que vull, com a mallorquí catalanoparlant, és que es parli i sigui conegut i respectat per tothom als territoris on és llengua pròpia. https://t.co/NBTOi9U6Me — Pere Antoni Pons (@PonsPereAntoni) July 20, 2023

A més, ja són diversos els usuaris que, a les xarxes socials, han fet notar que la web de Sumar segrega entre català i valencià, com si fossin dues llengües diferents. Exactament igual que fan les webs oficials del Govern espanyol i que la Plataforma per la Llengua denuncia insistentment sense que s'hi posi solució.

Ah sí? i llavors per què segregueu català i valencià com si fossin dues llengues diferents al web del vostre partit? Però això què és!? https://t.co/1UcbKvxIsj pic.twitter.com/OmfjDyoR5G — Jordi Borràs (@jordiborras) July 20, 2023