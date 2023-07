Unides Podem demana al batle de Palma que «aclareixi» el seu projecte per a Son Busquets: «Que digui si deixarà que s'especuli»

La portaveu d'Unides Podem a l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, ha reclamat la compareixença del batle, Jaime Martínez, perquè «aclareixi» al proper ple municipal els plans de la nova corporació municipal per a Son Busquets i que digui «si deixarà que s'especuli amb un projecte que té com a objectiu garantir un dret fonamental com és l'habitatge».

Així s'ha expressat la representant local de la formació, en una roda de premsa celebrada aquest dimecres a l'Ajuntament de Palma, i ha qualificat de «canvis» anunciats pel regidor d'Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics, Óscar Fidalgo, sobre el projecte de construcció de 831 habitatges públics destinats al lloguer social o assequible a l'Antic Quarter d'Artilleria Son Busquets.

Per això, Muñoz ha indicat que la seva formació vol saber «què farà el nou Ajuntament de Palma, governat pel PP, amb els habitatges de protecció oficial (HPO) previstos a Son Busquets».

Unides Podem vol que Martínez «digui a la ciutadania quins motius els porta a replantejar un projecte que té l'objectiu fonamental de treure habitatge al mercat i a un preu assequible, i que digui si per a ell l'accés a l'habitatge és un dret o un bé de mercat».

En aquest sentit, el partit ha registrat una iniciativa per a instar el batle a explicar els detalls i el cost econòmic per a l'Ajuntament del plantejament del projecte de Son Busquets de l'actual equip de govern, així com el calendari previst de reunions amb l'Entitat Pública Empresarial de Sòl.