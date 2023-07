MÉS per Palma s’oposa a l’entrada de menors a les corregudes de toros: «Es violaran els drets dels infants reconeguts per l’ONU»

MÉS per Palma presentarà al ple ordinari del mes de juliol una proposició relativa a corregudes de toros i menors. La proposició ha estat presentada aquest dilluns per la portaveu de la formació, Neus Truyol, i pel regidor Miquel Àngel Contreras.

La portaveu ha recordat que «el pacte de la vergonya entre el PP i VOX al Govern pretén modificar la Llei de Benestar Animal de les Illes Balears per permetre l’entrada de menors a les corregudes de bous. Des de MÉS per Palma pensam que aquesta proposta és impresentable i posa en qüestió les polítiques impulsades per l’Ajuntament de Palma en defensa de la infància. Aquest acord lamentable viola la Convenció sobre Drets dels Nins de les Nacions Unides, que ha signat l’Estat espanyol. De materialitzar-se, Palma passarà de ser una Ciutat Amiga de la Infància a ser una ciutat on es violaran els drets dels menors reconeguts per l’ONU».

Truyol ha remarcat que els governs «han de protegir els drets de la infància i l'adolescència perquè visquin en un entorn lliure de violències. Els 'espectacles taurins' són espectacles públics on es maltracta i s’assassina animals vius, i on també es pot ferir i matar persones. En aquest context, és imprescindible mantenir la protecció dels infants i menors per l’efecte traumàtic que pot tenir sobre el seu creixement personal. Exposar els menors a activitats on es tortura un animal viu provoca una banalització del maltractament i la tortura cap als animals».

La portaveu ha volgut assenyalar també que des de MÉS s’ha fet feina per a eliminar el maltractament i l’assassinat dels animals a les corregudes de toros: «L’any 2015 vàrem impulsar la declaració de Palma com a Ciutat Antitaurina. I els nostres companys del Parlament varen modificar la llei de Benestar Animal per prohibir la mort dels bous. Una reforma que significava un avanç important com a societat i que va ser tombada per la majoria reaccionària del Tribunal Constitucional. Des de MÉS insistirem les vegades que faci falta: la tortura no és cultura».

Miquel Àngel Contreras ha explicat que és per això que «demanarem al proper ple municipal que es posicioni en contra, tant de les corregudes de bous com de l’entrada de menors en aquests espectacles». «En primer lloc instam a les forces de seguretat i d’inspecció a fer complir la normativa sobre les corregudes de bous que es puguin dur a terme a Palma, evitant l'entrada de menors o sancionant els organitzadors si això es produeix. A més, també demanam als partits que treballin per prohibir les corregudes de bous, ja que suposen tortura animal i van contra tots els principis i normatives de benestar animal. També instam el Govern espanyol i el Congrés dels diputats a abolir les ajudes públiques al sector de la tauromàquia, i a eliminar la declaració de Bé d'Interès Cultural o Bé d'Interès Turístic per a tots els 'espectacles' on es maltractin animals».

A més, Contreras ha dit que exigeixen «un posicionament clar contra l’acord de la vergonya que vol permetre l’entrada de menors a les corregudes de bous, per tal de preservar els drets de la infància i l’adolescència. També instam a prendre mesures legislatives, administratives i educatives de protecció de la infància d’acord amb els pronunciaments del Comitè dels Drets del Nin de Nacions Unides, que demana allunyar els menors d’edat de la 'violència de la tauromàquia'».

Finalment, demanen al ple de l'Ajuntament de Palma que insti els mitjans de comunicació d’àmbit local, autonòmic i estatal, tant públics com privats, a no retransmetre les corregudes de toros «pels seus efectes negatius sobre el conjunt de la ciutadania i, especialment, sobre les persones menors d’edat».