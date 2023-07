'Eivissa i Formentera al Senat' reivindica la importància de «protegir i preservar els nostres drets lingüístics i culturals»

El candidat d''Eivissa i Formentera al Senat', Juanjo Ferrer, ha defensat «la llibertat d'expressió i la diversitat cultural com a valors fonamentals de la nostra societat». La coalició progressista ha alertat de «les preocupants tendències de censura que han sorgit en diverses institucions governades pel Partit Popular i VOX, on s'han prohibit obres de teatre, pel·lícules i, fins i tot, han retirat revistes infantils perquè estan editades en català».

El candidat ha advertit que la censura que comencen a aplicar PP i VOX «representa una amenaça per a la democràcia, ja que limita la llibertat d'expressió i impedeix el debat públic». A més, ha assenyalat que la censura té com a únic objectiu «imposar un pensament únic i acabar amb la diversitat lingüística de l'Estat».

El candidat d''Eivissa i Formentera al Senat' ha citat les paraules del cantautor Ovidi Montllor: «Hi ha gent a qui no li agrada que es parle, escriga o es pense en català. És la mateixa gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga o es pense». Com ha dit Juanjo Ferrer, «aquestes paraules ressonen fortament en el context actual, i ens recorda la importància de protegir i preservar els nostres drets lingüístics i culturals».

'Eivissa i Formentera al Senat' té entre els seus compromisos la promoció de la diversitat cultural com a valor afegit de l'Estat i la multiculturalitat que caracteritza les illes d'Eivissa i Formentera. Amb aquesta finalitat, Juanjo Ferrer s'ha compromès a defensar al Senat espanyol la creació d'instituts de promoció exterior per a cadascuna de les cultures que conformen l'Estat, garantint així la seva projecció internacional.

A més, el candidat ha explicat altres propostes en favor de la cultura, com és la gratuïtat dels museus que depenen de l’Estat, afirmant que «l'accés a la cultura és un dret universal». Aquesta mesura cerca «fomentar l'aprenentatge i el gaudi de les obres d'art que enriqueixen els museus de l'Estat, independentment de la situació econòmica de les persones».

En referència als museus de titularitat estatal, Juanjo Ferrer ha anunciat que treballarà per la reobertura, tan aviat com sigui possible, del Museu Arqueològic d’Eivissa, situat a la plaça de la Catedral (Dalt Vila) i que porta inexplicablement tancat des de fa una dècada.

'Eivissa i Formentera al Senat' també es compromet a defensar més participació de l'Estat en la recuperació i conservació del patrimoni de les nostres illes, especialment en els espais declarats Patrimoni de la Humanitat. El candidat ha subratllat la importància de «protegir aquests llocs emblemàtics que donen testimoni de la nostra història i identitat com a poble».

Juanjo Ferrer ha instat la ciutadania d'Eivissa i Formentera a «anar a votar massivament el dia 23 de juliol, per defensar un model d'Estat obert, inclusiu i respectuós amb totes les cultures que el conformen», enfront del model de la dreta i la ultradreta, que «pretenen imposar el seu pensament únic, el de no deixar pensar».