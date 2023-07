Sumar MÉS considera que cal trobar «l’equilibri» perquè les Balears siguin «un bon lloc per a viure i per a visitar»

El cap de llista de Sumar MÉS al Congrés espanyol, Vicenç Vidal, ha proposat afrontar «un debat seriós sobre la capacitat de càrrega de les Illes Balears i replantejar i redefinir el model turístic de manera immediata davant la situació de saturació i col·lapse que patim. Una situació que no només perjudica els residents sinó també l’experiència dels visitants». Per això, Vidal considera que «cal trobar l’equilibri perquè un territori sigui un bon lloc per viure i per visitar, que combini qualitat paisatgística, mediambiental i social i que beneficiï tothom».

Aquesta massificació a què al·ludeix Vidal té un dels seus exemples més gràfics en l’impacte que tenen els creuers i els megacreuers a la mar, als ports i a les ciutats de l’Arxipèlag a nivell de contaminació atmosfèrica, tant de partícules contaminants com acústiques; de generació de residus, contaminació de l’aigua i d’impacte sobre la biodivsersitat.

Fa poc més d’un any, el Govern i les principals empreses del sector dels creuers varen arribar a un acord que limitava la presència de creuers a un màxim de tres diaris. A més, d'aquests tres, només un podria ser un megacreuer, amb més de 5.000 passatgers. Aquest acord havia de ser fins al 2026 però el pacte de governabilitat entre PP i VOX estableix l’eliminació de la limitació dels creuers.

Per tot això, Sumar MÉS proposa exigir a l’Autoritat Portuària que controli els impactes mediambientals que generen els creuers als distints ports de les Illes Balears pel que fa a consum d’aigua, electricitat i contaminació de l’aire i de l’aigua, a més de revisar les tarifes portuàries per tal de penalitzar les embarcacions més contaminants, amb especial atenció als megaiots i creuers. «Cal establir el marc legal adequat per regular l’entrada de vehicles, de creuers i el fondeig d’embarcacions i fer un estudi de capacitat de càrrega previ per saber quin és el màxim que poden suportar les nostres illes sense posar en entredit el medi ambient, els ecosistemes i els recursos naturals», ha assenyalat.

Un altre repte a afrontar és aconseguir una disminució del trànsit aeroportuari i la redistribució dels vols de la temporada alta cap a la baixa, això continuant amb la reclamació de la gestió de ports i aeroports per part del Govern i limitar els avions privats. «També reclamarem que Aena inverteixi un 10% dels seus beneficis (el 20% dels beneficis totals d’Aena prové dels aeroports de les Illes Balears) a projectes per diversificar l’economia de les Illes Balears i reduir l’impacte negatiu del turisme sobre el medi ambient», ha explicat Vidal.

«Som conscients que parlar de redefinir el model pot causar por i inseguretat, perquè la majoria de la població treballa en alguna activitat més o manco relacionada amb el turisme però no faríem bé la nostra feina si no miràssim el problema de cara. És l’única manera de trobar-hi solucions: ser honestos amb la gent, ser responsables i atrevir-nos a prendre decisions difícils per garantir un futur millor, abans que sigui massa tard», ha assegurat el cap de llista de Sumar MÉS.