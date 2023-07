El Pi: «El català ha de continuar essent un requisit per accedir a qualsevol plaça pública a les Illes Balears»

El Pi-Proposta per les Illes Balears insisteix que el català «ha de continuar essent un requisit per a qualsevol persona que vulgui optar a una plaça pública a les Illes Balears.

«Els mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers han de poder expressar-se en la llengua que ells vulguin quan s'adrecin a l’administració i això s’aconsegueix garantint que tots els professionals que hi fan feina ho acreditin», insisteixen des de la formació regionalista.

Després de diverses declaracions del nou equip de Govern d’aquestes setmanes sobre tornar a posar el català com a mèrit i no com a requisit com fins ara, la formació vol deixar clara la seva postura: «El català ha de ser un requisit per fer feina a qualsevol administració pública de les Illes Balears».

La nova consellera de Salut ja ha dit llevarà el requisit del català justificant-se en la manca de metges a les Balears. Des d’El Pi han volgut recordar que el català «no és el problema». «El problema és la manca d’habitatge, els elevats preus de lloguer, el cost de la vida en general…», remarquen.

Per això, la formació creu que, per una banda, tornar a posar el català com un mèrit és «fer passes enrere» en matèria lingüística, i que si no trobam una solució al problema de l’habitatge els professionals sanitaris (així com altres funcionaris) «continuaran fugint i anant a altres llocs d’Espanya».

La formació creu en la necessitat d’exigir a l’Estat una «millora en els complements d’insularitat que reben els professionals sanitaris, així com els professionals de la seguretat, per tenir unes garanties de poder accedir a un habitatge i establir-se a les Balears». «El català no és el problema, i per això instam el govern de Prohens a mantenir-lo com un requisit», han conclòs.