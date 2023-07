Sumar MÉS assegura que mantendrà el transport públic gratuït i limitarà els creuers i els vols en jet privat

Els candidats de Sumar MÉS al Congrés espanyol, Vicenç Vidal i Viviana De Sans, han anunciat aquest dijous que la coalició impulsarà una mobilitat «equilibrada i sostenible» amb el transport públic com a eix fonamental. Així, una de les principals mesures que impulsaran en matèria de mobilitat serà mantenir la gratuïtat en el transport públic per a tots els residents. «Convertirem el transport públic en una alternativa real al cotxe privat», ha garantit Vidal qui ha assenyalat que «el canvi de marc mental en matèria de mobilitat» que proposa Sumar MÉS «no és només una resposta contundent i necessària als reptes que ens planteja l’emergència climàtica sinó que impulsarà una millora en la salut mental de la gent perquè es reduirà de manera significativa l’exposició a grans embossos i accidents».

«Per viure millor és indispensable que entenguem que gaudir d’una mobilitat sostenible i eficient no és un privilegi sinó un dret», ha assegurat Vidal qui ha posat com a exemple que «un ciutadà o ciutadana pot invertir 52 hores mensuals en anar i tornar cada dia a Palma des de Manacor». «Aquestes 52 hores podrien ser emprades en altres activitats més gratificants que no pas conduir com ara llegir, informar-se, escoltar la ràdio o, simplement, descansar», ha remarcat.

Per la seva banda, De Sans ha assenyalat que, pel que fa al transport aeri, «millorarem la connectivitat aèria d’Eivissa i Menorca amb Mallorca, Madrid, Barcelona i València» tot anunciant com a mesures per a aconseguir-ho «l’increment de freqüències, un topall al preu màxim dels bitllets i l’impuls a les rutes aèries d’Obligació de Servei Públic (OSP)». En aquest sentit, Vidal ha remarcat que «la prioritat de la coalició serà consolidar l’OSP entre Menorca i Barcelona, regulada per una tarifa màxima de 15 euros i on l’acompanyament dels menors serà gratuït». Ambdos candidats s’han compromès, a més, a «vigilar de manera estreta el frau de les companyies aèries amb el descompte de resident».

Pel que fa als creuers, els candidats han assenyalat que, des del Congrés espanyol, Sumar MÉS impulsarà que les comunitats autònomes i els ajuntaments tenguin poder de decisió en la regulació del nombre d’amarraments així com també impulsaran una regulació que limiti l’ús dels jets privats. De Sans ha afegit, a més, que la coalició impulsarà una normativa que impedeixi el lloguer d’embarcacions sense titulació.

Finalment, Vidal ha explicitat el compromís de Sumar MÉS amb el Corredor Mediterrani, que ha definit com a «infraestructura clau per millorar la competitivitat de la indústria de les Illes Balears».