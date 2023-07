MÉS per Porreres considera «inassumibles» les cinc dedicacions del nou equip de govern municipal

MÉS per Porreres denuncia que el nou equip de govern municipal, format per quatre regidors d'El Pi i quatre del PP, ha augmentat d’una a cinc les dedicacions retribuïdes total o parcialment. En concret, els dos partits han aprovat dues dedicacions exclusives de 45.000 euros bruts i altres tres de parcials, retribuïdes amb 15.000 euros bruts anuals. Això, quan la legislatura passada just hi havia un regidor que cobrava una dedicació exclusiva de 40.000 euros bruts anuals.

Segons el portaveu de MÉS per Porreres, Sebastià Lliteres, «malgrat sempre hem defensat que la feina s’ha de pagar, pensam que la proposta del nou equip de govern és absolutament desproporcionada. No s’entén que les dues batlesses hagin de tenir dedicació exclusiva en el mateix període de temps (a partir de febrer de 2024 i fins a final de legislatura) ni que s’hagin assignat dedicacions parcials a regidors que, segons el nostre criteri, no gestionaran les àrees amb més càrrega de feina. Aquest és el preu a pagar per un pacte negociat d’esquenes a la ciutadania i que just ha volgut evitar que la formació més votada lideri el canvi a l’Ajuntament».

A més, la formació, que és a l’oposició després d’aconseguir cinc regidors i uns resultats històrics, ha demanat un informe a la secretària municipal per a esclarir si el nou regidor de Llicències d’Obres i Activitats, Joan Obrador, pot incórrer en una incompatibilitat pel fet de tenir part en una empresa de materials de construcció.

«Lamentam que la legislatura hagi començat amb el creixement desproporcionat de la despesa municipal, sense consensos i amb incongruències. I deim això perquè ara el PP, que quan era a l’oposició reclamava que la periodicitat dels plens ordinaris fos mensual, s’ha desdit i ens deixa sols en aquesta reivindicació», ha afirmat Lliteres.

El portaveu, a més, ha volgut evidenciar la manca de transparència del nou equip de govern de dretes: «Encara no hem vist anunciat a cap canal oficial tot el que s’ha aprovat al ple d’organització de l’Ajuntament, celebrat fa més d’una setmana, i de fet al nostre grup municipal tota la informació ens va arribar el mateix dia del ple. Farem una oposició constructiva, però de moment no ens ho posen gens fàcil».