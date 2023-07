Sumar MÉS promet impulsar compensacions específiques per al sector cultural per a revertir el cost de la insularitat

Els caps de llista de Sumar MÉS al Congrés espanyol, Vicenç Vidal i Elisabeth Ripoll, han anunciat aquest dimecres que, com a diputats, es marcaran com un dels objectius principals de la propera legislatura aconseguir que el sector cultural balear pugui «competir de tu a tu amb el de la Península». Per això, han anunciat una bateria de mesures que impulsaran des del Congrés, entre les quals destaquen noves compensacions a la insularitat específiques per a les companyies teatrals i de dansa; grups de música; promotors d’exposicions i mostres artístiques; i a tot el sector, en general.

«Tenim un sector cultural molt potent i l’hem d’ajudar perquè pugui exportar el seu talent en igualtat de condicions», ha assegurat Vidal qui ha recordat que els costos del transport «dificulten sobremanera que els nostres creadors i artistes puguin actuar o exposar a la Península»; «això, a la llarga, ens fa més petits com a país i ens resta possibilitats de creixement», ha afegit tot recordant que la creació i l’art són una de les alternatives econòmiques «més interessants» al monocultiu turístic.

«Per viure millor, necessitam tenir un oci i una cultura de qualitat que ens permetin créixer com a persones i, per això necessitam una indústria forta i uns creadors lliures i allunyats de la precarietat», ha afegit Ripoll qui s’ha compromès a lluitar perquè el proper Govern espanyol de coalició incrementi el pressupost destinat a la cultura fins arribar a l’1% dels Pressupostos Generals de l’Estat. Amb tot, Vidal ha subratllat que el projecte cultural de Sumar MÉS «no passa simplement per injectar doblers sinó per promoure una cultura diversa que tengui en compte, respecti i doni suport a la pluralitat lingüística i cultural de l’Estat».

Finalment, Vidal ha anunciat que Sumar MÉS promourà mesures fiscals per a facilitar els rodatges de pel·lícules i documentals a l’arxipèlag «per a enfortir una indústria en la qual creiem perquè pot generar ocupació qualificada i no consumeix territori».