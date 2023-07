El Pi: «És intolerable que una persona que no ha estat mai regidora assumeixi la cartera de Desenvolupament Local»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Antoni Salas, assegura que «no s’entén que una persona que mai ha estat dins un ajuntament ni a cap institució, que no coneix l’administració, assumeixi una de les carteres més importants del Consell de Mallorca: Desenvolupament Local. El Consell ha de ser l’Ajuntament dels ajuntaments, i per això és necessari que l’assumeixi algú que conegui les dificultats i les mancances dels consistoris». Ho ha dit en referència a Maria Pilar Amate, de VOX.

A més, respecte al nomenament de Pedro Bestard, també de l'extrema dreta, ha apuntat que «no entenc que una persona vulgui dur Medi Ambient sigui negacionista del canvi climàtic. Hem de continuar apostant per les energies renovables i per mesures per intentar revertir o, almanco, frenar el canvi climàtic que ja és una realitat: nits tòrrides a l’estiu, pluges torrencials a la primavera, l’augment de la temperatura de l’aigua, entre d’altres molts de signes que hem de tenir en compte».

Per altra banda, Salas també ha recordat que el Consell «no ha de fer passes enrere ni en cultura, ni en llengua ni en drets socials». «No pot ser que suprimeixin la Direcció General de Política Lingüística. Ja ho han fet al Govern, ara al Consell i si aquesta no existeix la llengua pròpia de les nostres Illes desapareixerà i això no ho podem consentir», remarca Salas.

«La nostra identitat va lligada a la nostra llengua i una vegada que la nostra llengua sigui morta, la nostra manera de viure s’acabarà amb ella. Necessitam promocionar el nostre idioma perquè aquest sobrevisqui i les persones que viuen a Mallorca i a les Balears el coneguin, l’estimin i l’utilitzin», ha insistit Salas.

«Compartim molts de projectes amb el Partit Popular: la creació de rondes interurbanes, la millora de carreteres, la construcció de rotondes a punts negres de la xarxa viària… però també una aposta ferm pel Servei d’Atenció a Domicili per persones majors i depenents (SAD), l’agilització de l’Administració o la promoció turística, que esperem que sigui adequada i que millori la nostra oferta turística», ha assenyalat Salas.