Sumar MÉS vol avançar cap a un model de finançament «similar al concert econòmic del País Basc»

El candidat al Congrés espanyol de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha presentat, aquest dimarts a Palma, la proposta de la coalició a través de la qual aposta per dedicar els 4.000 milions anuals de dèficit fiscal als serveis públics. I és que, asseguren que, per a millorar la vida de la ciutadania de les Illes Balears «calen més recursos».

L'única vegada que l’Estat ha avaluat aquest dèficit fiscal va ser l’any 2005, i va concloure que les Illes Balears són les més perjudicades amb un espoli del 14% del PIB, més de quatre mil milions d’euros que se’n van i no tornen, any rere any.

«Aquest és un dels reptes que hem d’afrontar», ha dit Vidal, qui ha recordat que «en l’únic en el que s’han posat d’acord Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo aquesta legislatura és en no modificar el sistema de finançament que, des de les Illes Balears sempre s’ha defensat que es faci en base a la insularitat, la població flotant i la ordinalitat».

Per això, Sumar MÉS vol «avançar cap a un model de finançament similar al concert econòmic del País Basc, és a dir, recaptar directament els impostos i aportar una quota solidària als territoris de l’Estat que més ho necessitin».

Vidal ha assegurat que amb la mesura «defensam que les Illes Balears puguin recaptar i gestionar els impostos de la ciutadania illenca i posar fi a l’espoli fiscal». «Amb aquests 4.000 milions d’euros podríem fer desenes d’escoles, centres de salut i hospitals cada any, o assumir les despeses d’una revolució del transport públic, amb xarxa de tramvia a Palma o l’arribada del tren a Alcúdia i Artà. També es podrien doblar els pressupostos anuals en salut o educació, contractar centenars de nous sanitaris, mestres i professors», ha conclòs.