Yolanda Díaz posa en valor les llengües de l’Estat a Palma i advoca per «un país de països»

La candidata de Sumar a la presidència del Govern espanyol, Yolanda Díaz, ha apadrinat aquest dilluns l’acte central de campanya de la coalició Sumar MÉS al parc de ses Fonts de Palma. La calor no ha impedit que més de mil persones s’acostassin a escoltar les propostes d’aquesta nova força política.

Una força que «serà la sorpresa» d’aquestes eleccions espanyoles, ha assegurat el cap de llista de Sumar MÉS, per a aconseguir «feina decent per a tothom, frenar el canvi climàtic i un bon finançament». Vicenç Vidal s’ha mostrat convençut que «canviar la realitat és possible» i que «així ho ha demostrat Yolanda Díaz, la ministra que ha fet avanços socials pujant el salari mínim professional, multiplicant per quatre els contractes indefinits i situant l’atur en les quotes més baixes dels darrers quinze anys».

«Alguns apel·len al vot útil o al vot de la por però des de Sumar MÉS demanam el vot per fer polítiques d’esquerres reals, per l’autogovern de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Un vot per la vida, pel futur, per viure millor», ha assegurat el candidat.

«Vàrem començar la campanya parlant gallec i avui la continuam parlant en català», ha iniciat la seva intervenció Yolanda Díaz. «Parlarem la llengua que vulguem, aquí, on els bàrbars acaben de suprimir la direcció general de Política Lingüística», ha continuat la presidenciable en referència a l’estructura del nou Govern de les Illes Balears. «Som un país divers, un país de països, divers, plurinacional», ha subratllat Díaz, qui ha afegit que Sumar vol «un país per viure millor, sense repressió, pors ni odis». La líder de Sumar ha defensat que els ERTO estaven «especialment pensats per a les Illes Balears per salvar a la nostra gent de la pandèmia» on, a causa del monocultiu turístic, la crisi de la COVID va impactar fortament en l’economia de l’Arxipèlag. En aquest sentit ha afirmat que el sector turístic ha de «seguir avançant perquè les kellys i la resta de treballadors de no siguin d’usar i tirar». Yolanda Díaz ha demanat el vot el 23 de juliol per a ser «la primera presidenta verda» de l’Estat i ha promès que «es pot baixar el preu de la cistella de la compra i fer accessible l’habitatge».

La número dos de la llista de Sumar MÉS, Elisabeth Ripoll, ha explicat que, si ha donat una passa endavant per a integrar-se a la coalició és perquè «les llars com les que jo he conegut, on s’aixequen cada dia a les 6 del matí per dur endavant un projecte de vida, necessiten més que mai veus que les representin i les defensin a les institucions públiques, veus que treballin per aconseguir polítiques eficients per millorar la vida quotidiana i solucionar els problemes de la majoria social».

Uns problemes que passen, també, per combatre i minimitzar els efectes de l’emergència climàtica que es mostra «amb tota la seva virulència en dies com el d’avui, quan patim una nova onada de calor», ha assegurat el número tres de la llista, Esteve Barceló. «Els territoris insulars, i les Illes Balears en particular seran els indrets més afectats per aquesta crisi i per això és imprescindible plantejar el debat, de present i de futur, per superar el monocultiu turístic i aconseguir diversificar l’economia per ser més resilients. Tenim clar que impulsarem de manera decidida les energies renovables, la mobilitat sostenible i el transport públic», ha assegurat.

La número quatre de la candidatura de Sumar MÉS, Viviana de Sans, s’ha mostrat «il·lusionada perquè amb Yolanda Díaz, amb el seu tarannà i el seu talent, tindrem un país on l'excel·lència dels serveis públics i universals serà el nostre major orgull col·lectiu. Un Estat que serà exemple al món de com conjugar la prosperitat econòmica amb la justícia social i amb la sostenibilitat ambiental».

«Estic motivada perquè les polítiques de Sumar i Sumar MÉS permetran que a la meva illa, Eivissa, i també a Formentera, les famílies i la gent jove puguin llogar una casa a un preu assequible i així tenir un projecte de vida», ha conclòs.