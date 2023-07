Francina Armengol: «El 23 de juliol no està en joc la unitat d’Espanya, sinó la pluralitat i la diversitat d’Espanya»

La candidata del PSIB-PSOE al Congrés espanyol, Francina Armengol, ha defensat que el pròxim 23 de juliol «no està en joc la unitat d’Espanya, sinó la pluralitat i la diversitat d’Espanya».

Acompanyada dels candidats per Mallorca al Senat, Pere Joan Pons i Teresa Suárez, i del número 4 al Congrés, Miquel Cabot, la candidata del PSIB ha fet una defensa de l’estat de les autonomies: «La Constitució espanyola ens garanteix aquells trets diferencials que ens són propis, com és la insularitat o la llengua pròpia».

En aquest sentit, Armengol ha assenyalat que en els darrers anys de govern amb Pedro Sánchez, «hem avançat moltíssim en la cogovernança, en prendre les decisions de forma conjunta, en poder tirar endavant la realitat d’una Espanya plural i diversa, amb respecte a les identitats pròpies i amb el reconeixement del dret a la insularitat i dels desavantatges que aquesta crea».

D’aquesta manera, ha apuntat: «S’ha aconseguit el REB, el Règim Fiscal, més recursos que mai de l’Estat per protegir a la població en pandèmia i per créixer econòmicament, més fons europeus que cap altra comunitat, recursos per a infraestructures importants com la depuradora o el trambadia de Palma, o les competències en matèria de costes. Des de l’entesa hi ha un Govern d’Espanya sensible a la realitat plural d’Espanya i a la realitat específica insular de Balears amb el qual hem avançat moltíssim».

Armengol ha considerat «molt rellevant» que el 23 de juliol «s’avanci cap al camí de més autogovern, més capacitat d’entendre la pluralitat i la riquesa diversa d’Espanya, d’avançar cap a més recursos econòmics cap a la nostra comunitat autònoma i amb més competències».

«L’únic partit que pot aconseguir aquest objectiu», ha assegurat Armengol, «és el Partit Socialista, que és l’únic garant d’una Espanya descentralitzada, plural, diversa i real».

«Tenim una dreta extrema i una extrema dreta que volen tot el contrari, apostant d’una forma clara per eliminar les autonomies, per retornar competències fonamentals com l’educació i la sanitat i per eliminar els drets de totes com el dret a l’avortament, per la qual cosa estam davant una dreta conjunta que planteja una desaparició de tots aquells drets, capacitat d’autogovern i creixement que hem assolit a Balears», ha remarcat.

Per tot plegat, la candidata del PSIB-PSOE al Congrés ha demanat el vot al Partit Socialista «als que creuen que les Illes hem de seguir tenint el respecte de tot Espanya, als que creuen que hem de seguir tenint inversions, capacitat de tenir competències, capacitat de decisió i capacitat de rompre les desigualtats que crea el fet insular».