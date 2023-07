PSIB: «Lamentam que el nou Govern assumeixi el marc de VOX i elimini Igualtat, Transició i Medi Ambient»

El PSIB-PSOE lamenta el «retrocés social» que suposa l’eliminació dins l’organigrama principal del nou Govern de les àrees d’Igualtat, Medi Ambient, Transició Energètica i Memòria Democràtica, entre d’altres, que ara desapareixen dels noms de les conselleries fruit del pacte de governabilitat de PP i VOX. «Tant la nomenclatura emprada com els titulars de les noves conselleries recorden més al passat que al futur», remarquen.

La formació considera «molt mala notícia» que l’organigrama anunciat per Margalida Prohens «no al·ludeixi a temàtiques fonamentals per la societat com el canvi climàtic, separi universitat de recerca, fiqui la cultura dins turisme, arraconi la igualtat en una conselleria de famílies, faci conselleries de la mar sense pescadors o deixi d’anomenar el treball i els treballadors per passar a xerrar d’ocupació i empresa».

«Avui s’assisteix a la conformació d’un Govern de dretes en un pacte de retrocés que mercantilitza tota l’acció política: vincula la cultura a la seva explotació turística, el camp i el medi natural a la seva explotació comercial, i relega la protecció del mar a una conselleria que gestionarà l’explotació de les seves activitats lúdiques», han assenyalat des del PSIB.

Amb la primera anàlisi de la nova composició del Govern, el PSIB mostra «preocupació per la capacitat de gestió que tindrà un Govern de dretes que fa demagògia amb la reducció d’assessors tècnics que suposa un 0,02% del pressupost, però després no té problema en diluir els Fons Europeus en una conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, malgrat que s’han de gestionar 1.328 milions d’euros assignats ja a les Illes gràcies a la feina del Govern de Francina Armengol, dels quals ja se’n mobilitzen 937,6, el volum més gran de fons gestionat mai a les Balears».

Per acabar, el PSIB apunta que el nou Govern «sembla fet al passat sense planificar com afrontar els reptes del futur».