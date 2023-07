Prohens elimina les conselleries de Medi Ambient, Fons Europeus, Igualtat i Memòria Democràtica i uneix Turisme, Cultura i Esports

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, ha anunciat aquest dilluns els consellers i les conselleries que formaran el nou Govern. Segons ha detallat la presidenta, el nou executiu autonòmic disposarà d’un total de deu conselleries, una menys que les del Govern sortint. Com a novetat, entre les deu àrees, el Govern tendrà per primera vegada una Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua, que assumirà les noves competències de costes, així com la gestió de ports i de recursos hídrics.

Amb la nova estructura del Govern, en què a més d’una conselleria es redueix el nombre d’alts càrrecs i també el personal eventual, Prohens ha anunciat que s'estalviarà un milió d’euros a l’any.

L’eivissenc Antoni Costa assumirà la Vicepresidència i Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació que, segons han remarcat, integrarà la gestió dels fons europeus i les funcions de conseller portaveu del Govern.

La consellera de Presidència i Administracions Públiques serà Antònia Maria Estarellas Torrens, i al capdavant de la nova Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, que també assumirà les àrees d’Indústria i Comerç, hi haurà Alejandro Sáenz de San Pedro García.

Com a consellera de Salut s’incorpora la doctora Manuela García Romero i com a conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera Alemany. Al capdavant de la nova Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, hi haurà Jaume Bauzà Mayol, mentre que la nova consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat serà la menorquina Marta Vidal Crespo. Catalina Cirer Adrover ocuparà la Conselleria de Famílies i Serveis Socials; Juan Manuel Lafuente Mir, la nova Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua, i Joan Simonet Pons, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural.