Prohens anuncia els nous consellers del Govern «sense quotes de cap tipus»

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, ha anunciat aquest dilluns els noms dels consellers que formaran part del nou Govern i ha destacat que s’hi combina «l’experiència en l’Administració i en el sector privat». A més, ha assenyalat que s’han triat «els millors homes i dones, sense quotes de cap tipus». Dels deu càrrecs que ha triat Prohens, cinc ja varen formar part de l'executiu durant la presidència de José Ramon Bauzá.

D’aquesta manera, segons ha detallat la presidenta, el nou Govern autonòmic disposarà d’un total de deu conselleries, una menys que les del Govern sortint. Com a novetat, entre les deu àrees, el Govern tendrà per primera vegada una Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua, que assumirà les noves competències de costes, així com la gestió de ports i de recursos hídrics.

Amb la nova estructura del Govern, en què a més d’una conselleria es redueix el nombre d’alts càrrecs i també el personal eventual, Prohens ha anunciat que s'estalviarà un milió d’euros a l’any —quatre milions al final de la legislatura—, la qual cosa representa una reducció del 12 % respecte al Govern sortint. «Amb això, complim el nostre compromís amb la racionalització de la despesa política i la reducció de la superestructura del Govern sortint», ha destacat Prohens.

L’eivissenc Antoni Costa assumirà la Vicepresidència i Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, que integrarà la gestió dels fons europeus i les funcions de conseller portaveu del Govern.

La consellera de Presidència i Administracions Públiques serà Antònia Maria Estarellas Torrens, i al capdavant de la nova Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, que també assumirà les àrees d’Indústria i Comerç, hi haurà Alejandro Sáenz de San Pedro García.

Com a consellera de Salut s’incorpora la doctora Manuela García Romero i com a conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera Alemany. Al capdavant de la nova Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, hi haurà Jaume Bauzà Mayol, mentre que la nova consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat serà la menorquina Marta Vidal Crespo. Catalina Cirer Adrover ocuparà la Conselleria de Famílies i Serveis Socials; Juan Manuel Lafuente Mir, la nova Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua, i Joan Simonet Pons, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural.

Nous consellers