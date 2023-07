Cladera defensa el llegat que deixa i retreu a Galmés que hagi baratat «la seva dignitat per cadires»

La secretària general i portaveu dels Socialistes de Mallorca, Catalina Cladera, ha valorat aquest dissabte, durant la constitució del Consell, el seu llegat al capdavant de la institució i ha acusat el candidat del PP a la presidència insular, Llorenç Galmés, de «canviar la seva dignitat per cadires».

Cladera ha afirmat que ha estat «un honor i una responsabilitat» haver presidit el Consell de Mallorca, una administració que el govern insular sortint deixa «forta i sanejada» i que ha permès deixar al futur executiu una Mallorca «més verda i resilient, que avança i és millor, més pròspera».

Tot, al mateix temps que ha lamentat que el candidat a la presidència del Consell, Llorenç Galmés, «ha canviat dignitat per cadires, pactant un acord de governabilitat amb els qui apunten i disparen contra la llengua i cultura pròpia, diuen defensar la nostra bandera però atempten contra l'article 8 de la Constitució, calciguen els drets del col·lectiu LGTBI i de les víctimes de violència de gènere». «S'han de tenir moltes ganes de governar per pactar amb els qui representen el pitjor de la nostra història recent», ha emfatitzat.

Amb aquesta exposició, Cladera ha defensat el vot contrari del Grup Socialista a la investidura de Llorenç Galmés, de qui ha dit que serà «un president atrapat per la ultradreta». La socialista ha criticat a més que «el PP creu que el Consell és una institució subsidiada i secundària, perquè no ha cregut mai en ella, no l'han respectat mai, ni quan han estat en el govern ni des de l'oposició».

Cladera ha remarcat que l'anterior govern insular «deixa un llegat que caldrà cuidar i mantenir, amb altura de mires i respecte a l'interès general de tota la ciutadania, perquè si cuida aquest llegat i governa per a tots, tendrà els socialistes al seu costat».

En aquest sentit, la portaveu socialista ha reivindicat «haver tornat gran un Consell que avui té més de 600 milions d'euros de pressupost i fer que Mallorca sigui avui l'economia que més creix i que crea més ocupació, amb una taxa d'atur pròxima al quatre per cent i més de 622.000 persones donades d'alta en la seguretat social a les Balears».

A més, Cladera ha emfatitzat que «Mallorca és líder en execució de fons europeus, s'ha posat límit al creixement de places turístiques, s'ha protegit i dinamitzat la Serra de Tramuntana, s'és referents en la gestió de residus i s'és una terra més justa amb més persones dependents ateses a la seva casa i amb més places de residència de gent gran».

Unes polítiques que els socialistes han impulsat "per a fer del Consell una institució rellevant, imprescindible, i que ara el PP fa servir de moneda de canvi d'un pacte a gran escala que s'ha dirigit des de Madrid», ha explicat Cladera, qui malgrat tot, ha avançat «veure amb tristesa que PP i VOX governaran en el Consell per tornar-lo petit i irrellevant, però sabent perfectament que es tracta d'un moment conjuntural, que els socialistes revertiran en 2027».

La portaveu socialista ha criticat també el programa de govern de Galmés, «que no és el seu, sinó el que li ha dictat VOX». En aquest sentit, ha apuntat que «és VOX qui dicta que a Mallorca el castellà va per davant del català, qui dicta que els col·lectius de dones i de persones LGTBI no tenen els mateixos drets que la resta de ciutadans, els qui posen a un negacionista de l'Agenda 2030 a gestionar Medi Ambient, qui aposta per tornar a posar asfalt per tot Mallorca, pel turisme sense límits i pel ciment per a les constructores».

Finalment, Cladera s'ha referit al concepte de llibertat del PP, que «és llevar un parell de senyals de trànsit en la Via de Cintura», mentre que per als socialistes «llibertat és que una persona pugui decidir com viu l'última etapa de la seva vida, que una persona pugui voler d'acord amb allò que és, que una administració pugui garantir l'aprenentatge i l'ús social i normalitzat de la llengua pròpia, viure en concòrdia i en pau, treballar per la llibertat que tendran demà els nostres fills i nets».

Abans de res això, la portaveu socialista s'ha compromès a fer un traspàs «net i transparent» i ha desitjat «sort i encerts al nou president», deixant clar que «avui el 'trumpisme' s'instal·la en les institucions de Mallorca per derrocar des de dins l'edifici de la democràcia que tants d'anys ha costat construir».