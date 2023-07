Alzamora (MÉS): «Llorenç Galmés presidirà un Consell tutelat per Abascal i Feijóo»

El portaveu de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, ha acusat aquest dissabte, en la constitució de la institució insular, al candidat del PP a la presidència d'aquesta, Llorenç Galmés, de presidir un Consell «tutelat per Abascal i Feijóo».

Durant el ple d'aquest dissabte per a investir a Llorenç Galmés com a nou president de la institució, Jaume Alzamora ha qualificat Galmés de «president fracassat» per haver signat un pacte «que no necessitava» i que l'obliga a «renunciar als valors democràtics» per convertir-se en «ostatge dels desitjos de l'extrema dreta».

Segons el portaveu ecosobiranista, el pròxim president ha cedit al «xantatge dels neofranquistes» que causaran «una paràlisi d'una institució en la qual no creuen», ha assegurat.

Durant la seva intervenció davant el plenari, el portaveu de MÉS ha criticat la «poca voluntat» del nou govern insular per continuar avançant en el traspàs de competències al Consell i ha lamentat que «hagin renunciat a assumir les competències de Mobilitat Terrestre o Agricultura».

A més, Alzamora ha criticat la desaparició de la Direcció Insular d'Igualtat i ha recordat que per a acabar amb la violència de gènere «el primer que s'ha de fer és acabar amb els partits que neguen aquesta violència i vostè el que fa és pactar-hi».

En el mateix sentit ha lamentat la desaparició de la Direcció Insular de Política Lingüística i ha recalcat que «la diversitat cultural i lingüística significa riquesa». «La llengua, la nostra llengua, no és cap amenaça. La veritable amenaça són aquells que volen l'extermini del nostre poble i del nostre autogovern. L'amenaça són aquells que creuen en una societat uniforme i monolingüe», ha manifestat durant el discurs.

Durant la seva intervenció, Jaume Alzamora no ha deixat passar per alt que el govern que presidirà Galmés contempla situar al capdavant del departament de Medi Ambient a un «negacionista» del canvi climàtic. Una circumstància que ha comparat amb «el llop guardant les ovelles».

Els silencis de Galmés

Alzamora ha estat especialment dur en criticar els silencis del nou pacte de govern en el Consell i que no han inclòs cap referència al 'Pacte de les Batlies' per a l'economia i el clima sostenibles, la Fundació Mallorca Literària o les inversions possibles amb l'accés als fons europeus Next Generation.

«Massa silencis», ha dit Alzamora sobre un pacte que, segons ha afegit, contempla una reducció d'ingressos propis i que a més es veurà afectat de manera directa per l'acord de PP i VOX en el Parlament.

«Han previst la rebaixa o eliminació d'impostos directes que afecten les finances de la Comunitat i que, per tant, suposaran una reducció dels seus ingressos i, de rebot, l'aportació que es fa al Consell. És una clara intenció de desmantellar els serveis públics que, aquestes dues legislatures passades tant d'esforç ha costat restablir i fer funcionar».

El portaveu de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, ha lamentat que el pacte amb el qual Galmés «s'ha encadenat a la dreta rància, ultra i negacionista inclou tota una sèrie de propostes que demostren un desconeixement absolut de l'administració i del Consell de Mallorca». «No sé si demostra una incompetència total, o bé ja actua i pensa com els qui ha triat per a acompanyar-lo», ha emfatitzat.

Finalment, Alzamora s'ha compromès a «continuar treballant per continuar condicionant l'agenda política i resoldre els problemes de la gent» i ha convidat Galmés a «actuar amb responsabilitat, altura de mires i en benefici del bé comú». «Convertim entre tots aquest Ple en el lloc que mereixen els ciutadans i ciutadanes», ha conclòs.