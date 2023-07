Llorenç Galmés accedeix a la presidència del Consell de Mallorca per la porta de l'indigne pacte amb els neofeixistes

Llorenç Galmés ha estat triat aquest dissabte, en la constitució del Consell de Mallorca, nou president de la institució insular, amb la majoria absoluta que li atorguen els vots favorables de PP i els neofeixistes de VOX.

En la votació hi han participat els 33 consellers electes, dels quals un total de 18, tots representants del PP i VOX, han donat suport a la investidura del candidat del PP a la presidència del Consell, la qual cosa representa la majoria absoluta de la Cambra, i els altres 15, en representació del PSIB, MÉS per Mallorca i El PI hi han votat en contra.

El discurs

Durant el debat previ a la votació, l'encara candidat del Partit Popular a la presidència del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, paradoxalment, ha defensat allò que ha definit com «recuperar la llibertat» a l'illa «sense fer un pas enrere en els drets dels ciutadans, malgrat la por i l'alarmisme que alguns estenen interessadament».

Galmés fa compte, en els 100 primers dies de govern, encarregarà una auditoria de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS) i eliminarà el carril Bus-Vao i la limitació a 80 quilòmetres per hora en la Via de Cintura.

Aquestes mesures s'engloben dins del pacte de governabilitat que el Partit Popular ha signat amb VOX perquè Galmés sigui investit president del Consell de Mallorca.

Galmés ha deixat clara la seva voluntat que «el Consell sigui la principal institució d'autogovern de Mallorca i, al mateix temps, que sigui, de veritat, l'ajuntament dels ajuntaments, no una institució a l'ombra del Consolat, com fins ara». Per a això, s'ha compromès a acostar l'administració als municipis mitjançant l'establiment de Centres de Referència als pobles, reforçant el vessant municipalista.

Així mateix, Galmés ha assenyalat que l'eix central de les polítiques del nou govern insular seran «les persones i totes les famílies». Per això, segons ha manifestat, es crearà la Direcció Insular de Famílies, «per a promocionar la igualtat social i impulsar polítiques de conciliació»; es garantirà «tota l'assistència i suport enfront de la violència contra les dones» i es lluitarà també «contra la violència intrafamiliar, especialment contra els nins i contra les persones majors».