Armengol demana el vot per al PSOE: «Són unes eleccions històriques i hem de salvar Espanya»

Més de 100 persones han acompanyat aquest divendres al PSOE de Calvià en un sopar de campanya d'apoderats, interventors i activistes per demanar el vot per a les pròximes eleccions espanyoles del 23J, en el qual han participat la candidata del PSIB-PSOE al Congrés, Francina Armengol, i el secretari general del PSOE Calvià, Alfonso Rodríguez.

Armengol ha defensat que «sortim a guanyar aquestes eleccions, a les Balears i a Espanya, amb coratge i amb ganes, perquè estam davant unes eleccions històriques amb les quals hem de salvar Espanya perquè això significa drets socials per a tots i totes».

Per a la candidata ha assegurat que «la millor manera de defensar les Balears és que hi hagi un Govern epanyol socialdemòcrata», per la qual cosa ha demanat el vot «d'aquells que ens han votat sempre, dels qui han votat a altres formacions en altres ocasions i també d'aquella gent que està decebuda amb els pactes de retrocés que el PP està fent amb VOX».

La candidata ha assegurat que «la gent ens espera», perquè «el PP ha comprat tot el marc ideològic de VOX, canviant cadires pels drets dels ciutadans i les ciutadanes, i davant això hem de reaccionar».

Armengol, a més, ha fet una defensa clara del que és «el sanchisme», indicant que «el sanchisme per a Espanya i les Balears ha significat ERTOS, prestacions per fixos discontinus, ajudes per a autònoms, ajudes per a les famílies, apujar les pensions un 8,5%, fons europeus per a les Balears, és l'excepció ibèrica que fa que paguem la factura de la llum més barata d'Europa i és tenir la inflació per sota del 2%».

Per això, la candidata al Congrés ha demanat un suport massiu al PSOE a les pròximes eleccions perquè «som l'únic partit que garanteix esperança de futur, per la qual cosa, si volem avançar, s'ha de votar al PSOE, si volem retrocedir, al duo Abascal-Feijóo».

Per acabar, Armengol ha denunciat que «el PP fa quatre anys que blanqueja l'extrema dreta per després governar junts, estava decidit que així ho farien perquè pensen el mateix i perquè són el mateix».

La secretària general del PSIB-PSOE ha agraït a tota la militància calvianera la seva tasca, entrega i dedicació, i els ha encoratjat a què «aquest malson de PP i VOX duri quatre anys, i el 2027, tornam a governar a Calvià i a les Balears».