Els consells insulars de Mallorca i Menorca es constitueixen aquest dissabte

Els consells insulars de Mallorca i Menorca es constituiran aquest dissabte, 8 de juliol, a les 18.30 i a les 12.00 hores, respectivament, després dels acords de govern aconseguit pel Partit Popular i VOX.

Així, i segons han informat fonts del PP, la sessió plenària de constitució del Consell de Mallorca se celebrarà a Palau Reial, aquest dissabte, a partir de les 18.30 hores. Prèviament, hi haurà actuacions de ball de bot i xeremiers.

El ple començarà amb la constitució de nova corporació i la formació de la Mesa d'Edat. Seguidament, els consellers electes s'acreditaran davant la Mesa d'Edat i juraran o bé prometran els seus càrrecs. I, després d'això, el candidat a la presidència del Consell, Llorenç Galmés, intervendrà en un primer discurs per a demanar la confiança de la Cambra.

Després, els portaveus de cadascun dels grups polítics amb representació en la institució intervindran en ordre de major a menor representativitat, excepte el Partit Popular, grup del candidat a la presidència, que intervindrà en últim lloc, per a fixar les seves posicions.

Finalment, cadascun dels consellers electes participaran en la votació per a elegir al futur president del Consell de Mallorca. Si no hi ha sorpreses, el candidat del Partit Popular, Llorenç Galmés, serà proclamat president del Consell, gràcies al suport de VOX.

L'acte de constitució del Consell de Mallorca que, segons es preveu, podria estendre's unes dues hores aproximadament, conclourà amb el jurament o promesa del càrrec de president de Galmés, qui després de rebre el bastó de comandament farà un segon parlament. També hi haurà una actuació d'un grup musical, format per quatre persones, que entonaran l'himne de Mallorca, 'La Balanguera'. I, després d'això, se servirà un còctel.

Cal recordar que Partit Popular i VOX varen signar aquest passat dimarts un acord de 185 mesures per a assegurar l'elecció de Galmés com a líder del govern insular aquest dissabte.

Segons aquest, el Consell de Mallorca comptarà en el seu organigrama aquesta pròxima legislatura amb dos representants dels neofeixistes que ostentaran, d'una banda, la vicepresidència segona de Medi Ambient, Medi rural i Esports i, per un altre, una Conselleria insular de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local. Altres mesures que han adoptat PP i VOX per al Consell de Mallorca és l'eliminació de les direccions insulars d'Igualtat i Política Lingüística.

Menorca

A Menorca, la constitució del Consell Insular començarà a les 12.00 hores, amb els consellers electes jurant o prometent els seus càrrecs i un discurs del candidat a la presidència de la institució, Dolfo Vilafranca, per a exposar el seu programa de govern i demanar la confiança de la Cambra. Després, podran intervenir la resta de grups amb representació en la institució insular.

A continuació, els consellers els consellers electes participaran en la votació per a elegir al nou president del Consell Insular de Menorca que, si no hi ha novetats d'última hora, i gràcies al suport de VOX, serà Dolfo Vilafranca. Després d'això, i si no hi ha sorpreses d'última hora, es proclamarà al 'popular' nou president del Consell Insular de Menorca i, a continuació, jurarà o prometrà el càrrec, se li farà lliurament del bastó de comandament i ocuparà la cadira de la nova presidència. La sessió finalitzarà amb Vilafranca fent un nou discurs, ja com a president de la institució.

Cal recordar que, el passat 29 de juny, PP i VOX varen arribar a un acord per a la investidura de Dolfo Vilafranca com a president del Consell Insular de Menorca, a través del que la formació d'Abascal entrarà a formar part de l'equip de govern.

A més, l'acord entre el PP de Menorca i VOX inclou la derogació d'alguns articles de la Llei de Menorca Reserva de Biosfera i la modificació del Pla Territorial Insular (PTI). Un altre dels punts del document recalca que es finalitzaran les obres de la carretera general, alhora que es renegociarà el Conveni de Carreteres amb el Govern espanyol. I, en matèria lingüística, es modificarà el Reglament d'usos lingüístics.

Prohens hi serà

Finalment, cal assenyalar que la presidenta del Govern, Margalida Prohens, assistirà aquest dissabte a l'acte de constitució, elecció i presa de possessió de la nova presidència del Consell de Mallorca i a la presa de possessió de Llorenç Galmés com a president.

Prohens assistirà també a l'acte de constitució, elecció i presa de possessió de la nova presidència del Consell Insular de Menorca, que tendrà lloc en la mateixa jornada a la sala de plens de la institució insular.