El PSOE Menorca assenyala que «estan en joc els drets de les persones»

El PSOE Menorca ha iniciat una de les campanyes electorals més importants perquè, segons han assenyalat, el pròxim 23 de juliol, «estan en joc els drets de les persones».

En una nota de premsa, el PSOE Menorca ha informat que ha iniciat una de les campanyes electorals més importants dels darrers anys. El partit ha definit el moment com a «crucial» i ha fet una crida a la població «protegir els pilars bàsics de l'Estat de Benestar».

El número dos de la candidatura socialista al Congrés, Pepe Mercadal, ha comentat que «la preocupant presència de VOX en els governs està generant una desestabilització dels pilars fonamentals de l'Estat del Benestar, posant en risc els drets i les conquestes socials aconseguides durant dècades de la mà de governs progressistes».

En aquesta línia, el candidat socialista al Senat per Menorca, Miquel Mariano, ha defensat que «es comprometen a continuar defensant l'Estat de Benestar, garantint una educació i una sanitat públiques de qualitat, un sistema de pensions just i la protecció dels drets laborals dels treballadors i treballadores». «Aquests són drets fonamentals que no poden ser amenaçats per una agenda política que promou l'exclusió, la intolerància i el retrocés social», ha emfatitzat.