Vicenç Vidal: «Demanarem la regulació dels mòbils als centres d’ensenyament, com ja han fet altres països europeus»

Sumar Més vol obrir el debat sobre l’ús dels telèfons mòbils als centres d’ensenyament. La candidata de la coalició, Elisabeth Ripoll, ha recordat que «tenim tres prioritats: baixar el cost de la vida, crear feina decent i fer possible uns serveis públics de primera». En aquest sentit ha destacat que l’Educació és una «eina central que afavoreix la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la possibilitat d’un futur millor».

Per això, però, fa falta un finançament just per a les Illes Balears. El dèficit fiscal es calcula en uns quatre mil milions d’euros anuals, que significa un 60% del pressupost de la Comunitat, i amb el qual «podríem millorar els serveis públics essencials». En Educació, aquest finançament permetria, per exemple, «construir cent escoles i instituts públics i doblar la plantilla de professors, professores i mestres» ha calculat Ripoll.

Actualment, considera, «tenim un altre repte complex d’afrontar en aquest àmbit: l’ús excessiu de telèfons mòbils, tauletes i altres dispositius digitals entre els infants i joves» que s’ha demostrat que té conseqüències negatives relacionades amb el desenvolupament cognitiu, la capacitat d’atenció i la salut mental.

Per això, ha anunciat el cap de llista de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, «demanarem la regulació dels telèfons mòbils als centres d’ensenyament, tal com ja han fet altres països europeus a nivell estatal». Cada centre, equip directiu i equip docent, ha detallat, «decidirà si permet el seu ús amb finalitats pedagògiques, seguint les normes de convivència del centre».

És cert, ha afegit Vidal, que les pantalles, les tauletes, els dispositius digitals i els telèfons mòbils «presenten avantatges en molts aspectes de la nostra vida quotidiana, però també suposen problemes greus evidents entre els infants i els joves».

Parlar d’Educació, ha afegit, «és parlar d’invertir en el nostre futur, en el futur de la nostra societat. Una inversió per viure millor».