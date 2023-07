Jaume Alzamora: «El pacte amb VOX fa Galmés esclau de les voluntats de l’extrema dreta»

El secretari general de MÉS per Mallorca i portaveu de la formació al Consell, Jaume Alzamora, ha valorat el pacte subscrit entre el PP i VOX per a conformar el govern insular com «un fracàs polític del candidat Llorenç Galmés». Segons Alzamora, el candidat del PP «ha fracassat en signar un acord de govern que suposa una traïció al poble de Mallorca i que el fa captiu i ostatge de les voluntats i desitjos dels seus socis de govern, que són els que marcaran les pautes de l'acció política d’aquesta institució».

Alzamora ha anat més enllà i ha criticat que el pacte que possibilitarà aquest dissabte la investidura de Galmés «li ha estat imposat, primer per la senyora Prohens, i aquesta obligada pel senyor Feijóo». Tot plegat, segons el conseller electe Jaume Alzamora, «només és una evidència del seu servilisme i poc pes polític dins el seu mateix partit». Alzamora, a més, ha afegit que «el més greu, però, és el menyspreu del Partit Popular a la màxima institució de govern de Mallorca».

Sobre l’acord programàtic i de govern que aquest dimarts han anunciat la dreta i l’extrema dreta, Alzamora ha lamentat la «involució» que suposarà la implementació de les polítiques pactades. En aquest sentit, el conseller de MÉS ha criticat que el departament de Medi Ambient sigui gestionat pels negacionistes del canvi climàtic. De fet, el portaveu ecosobiranista ha remarcat que «durant el mandat que ara acaba hem fet que Mallorca lideri les regions europees amb major adhesió al Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima». Així, ha recordat que el Consell, com a coordinador territorial, ha invertit prop de 12 milions d'euros canalitzats a través de tots els municipis de l'illa per a instal·lar punts de càrrega de vehicles elèctrics, plaques solar o millores d'eficiència energètica en edificis i instal·lacions de propietat municipal. «Mai s'havia fet una aposta tan clara i ferma com ara. Una feina que ara potser no tendrà continuïtat ja que els negacionistes controlaran els departaments de Medi Ambient i Cooperació Local», ha lamentat.

Finalment, Alzamora ha insistit en el fet que en tractar-se d’un govern de coalició «no hi ha dubte que el PP ha acabat assumint els postulats ideològics dels ultraconservadors». En aquest sentit, s’ha mostrat preocupat pels canvis normatius que possibilitin el creixement urbanístic i turístic així com pel retrocés que pot suposar la política lingüística del nou govern insular o la desaparició de la direcció insular d’Igualtat».