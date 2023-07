MÉS per Palma i el PSOE de Palma denuncien la cancel·lació de l'obra teatral 'NUA' per part de Cort

MÉS per Palma i el PSOE de Palma han denunciat aquest dimarts que l'Ajuntament de Palma hagi cancel·lat les representacions de l'obra teatral 'Nua', programada per aquesta tardor als Teatres Municipals.

Des de la formació ecosobiranista han condemnat els fets, posant especial èmfasi en el fet que «una obra com aquesta, de temàtica social i sobre la salut mental i els trastorns alimentaris, hagi estat cancel·lada».

El regidor de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras, ha considerat «inacceptable la censura que ha patit una obra que pretén generar consciència sobre un tema de rellevància i preocupació social, que malauradament forma part del nostre dia a dia com a societat».

Contreras també ha volgut destacar que «normalment la programació cultural es deixa confeccionada i amb les dates acordades amb els grups o companyies amb una antelació d’almanco sis mesos, a mesura que es van fent les contractacions, perquè és l’única manera d’assegurar-la», i que aquesta programació ha de quedar tancada «independentment dels processos electorals».

El regidor ecosobiranista ha subratllat que «és una gran falta de professionalitat i de tracte cap a les pròpies companyies desfer els acords que aquestes havien pactat amb la institució. Amb aquesta actuació la regidoria de Cultura demostra poca fiabilitat i una falta de respecte, no només cap al sector cultural sinó també cap al públic i la ciutadania», ha afirmat Contreras.

A més, ha volgut insistir a dir que el nou equip de govern no només ha censurat aquest espectacle, «sinó que des de la improvisació i sense uns criteris clars ja estan començant a carregar-se línies de programació consolidades i amb molt bona acceptació per part del públic i del sector, com ho és Escena, el programa d’arts escèniques per a adults dels teatres municipals, on s’incloïa aquest espectacle. Un programa que a més posa en valor el talent i les companyies locals», ha lamentat el regidor.

Per acabar, Contreras ha recalcat que «el Govern de Retrocés posa la seva moral i els seus prejudicis per davant dels interessos del públic cultural. La ciutadania de Palma es mereix una programació diversa, de qualitat i orientada a diferents sensibilitats, i és evident que al Partit Popular li fa nosa una bona part de la Cultura», ha conclòs Contreras.



Per la seva banda, el PSOE de Palma s'ha mostrat molt preocupat per aquesta situació, «perquè implicaria, gairebé per primera vegada des de temps de la Dictadura, que l'Ajuntament de Palma, governat ara per la dreta ultra i que té l'alè al clatell de la ultradreta, prohibeix el desenvolupament d'una obra teatral».

«No entenem quina por té l'equip de govern de Cort, i especialment el tinent de batle de Cultura, sr. Javier Bonet, a què es mostrin altres realitats diferents i, en aquest cas, doloroses i que afecten moltes persones a la nostra ciutat», han expressat des del partit, fent referència a la temàtica dels Trastorns de la Conducta Alimentària.

Des del PSOE s'han demanat «quina política teatral pensa impulsar el Sr. Bonet, o si realment ja té les mans fermades per VOX, com ja està succeint a altres indrets d'Espanya on s'estan cancel·lant espectacles i exposicions per no encaixar amb la ideologia dels pactes PP-VOX».

També han apuntat que, potser, des de l'àrea de Cultura «estan esperant poder passar el testimoni de la Regidoria a VOX, al qual necessita sí o sí per a governar. Fins ara només hem vist i sentit anuncis de suprimir les polítiques de normalització de la llengua catalana, pròpia de Palma segons el que marca l'Estatut d'Autonomia, el qual pretenen vulnerar i desacatar», han conclòs.