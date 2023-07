Presenten la candidatura 'Eivissa i Formentera al Senat': «Aixecarem una gran torre de defensa per aturar les polítiques d'ultradreta del PP i VOX»

El passat divendres, es va presentar la candidatura 'Eivissa i Formentera al Senat', formada per PSOE, Sumar i Ara Eivissa, a la platja d'en Bossa.

«A Eivissa i Formentera aixecarem una gran torre de defensa per aturar les polítiques d'ultradreta del Partit Popular i VOX». Així de contundents es varen manifestar Juanjo Ferrer i Neus Massanet, candidats al Senat.

El candidat a senador Juanjo Ferrer es va enfocar en la seva candidatura com a defensa contra les polítiques d'ultradreta, destacant el compromís amb «el progrés social, econòmic i la defensa de la cultura i el medi ambient de les nostres illes». Com a candidat a senador de la coalició progressista, Ferrer ha posat de manifest la diversitat de la candidatura i ha promès ser «la veu de tots i totes al Senat». «Volem ser la veu de la diversitat, ens comprometem a defensar el teu futur i a lluitar contra aquells que neguen problemàtiques com el canvi climàtic, la violència masclista, la memòria històrica, la cultura, el patrimoni, la llengua i els drets de la comunitat LGTBI».

«Defensam les llibertats i els drets socials i laborals, perquè creiem en una societat justa i igualitària. Reivindicarem les necessitats territorials d'Eivissa i Formentera davant del perill de recentralització administrativa i farem de l'habitatge una prioritat absoluta», va manifestar.

Davant la negació de la violència masclista per part de l'extrema dreta, Ferrar va assenyalar que «no podem oblidar la importància de lluitar contra la violència masclista. És una realitat trista i alarmant que encara hi hagi dones que pateixin maltractament, abusos i que siguin assassinades. Com a coalició progressista, ens comprometem a defensar els drets de les dones i a treballar per eliminar aquesta xacra de la nostra societat, enfront dels negacionistes de la ultradreta».

«Ens enfrontam a la necessitat de defensar els drets de la comunitat LGTBI. Hem d'avançar cap a una societat més inclusiva i respectuosa, on totes les persones puguin viure lliurement i ser acceptades sense discriminació», va remarcar.

La memòria històrica és un altre tema crucial en el qual centraran els seus esforços:«És important honrar les víctimes de la repressió i garantir que la veritat i la justícia prevalguin».

«La cultura, el patrimoni i la llengua són pilars fonamentals de la nostra identitat. Hem de protegir-los, promoure'ls i fomentar-los. Valoram la diversitat cultural i lingüística com a riquesa que ens cohesiona i ens fa més forts com a societat», va concloure.

La suplent en la candidatura de Juanjo Ferrer, Neus Massanet, de Formentera, qui ocuparia el càrrec de senadora el quart any de legislatura, ha destacat «l'orgull de formar part d'aquest projecte polític compartit amb dones i homes compromesos amb el progrés». Ha recordat amb admiració la primera senadora progressista de les Illes, Pilar Costa, i ha animat a continuar amb la lluita per aconseguir «una societat igualitària». Massanet ha assenyalat la importància del suport de les persones progressistes i independents per a aturar l'auge de l'extrema dreta.

«Reduir les desigualtats socials i econòmiques és una prioritat per a nosaltres. Hem de garantir que totes les persones tinguin accés a serveis públics de qualitat, a una educació igualitària i a oportunitats laborals justes. Això inclou la defensa dels drets dels treballadors i treballadores, com ara salaris dignes, condicions laborals adequades i seguretat en el treball», va remarcar.

A més, davant la problemàtica d'accés a l'habitatge va assenyalar: «Defensarem la Llei d'Habitatge, i que s'apliqui en els territoris de tot l'Estat més afectats per l'encariment de preus i dificultats d'accés, com són Eivissa i Formentera».

Neus Massanet aposta «un turisme mesurat, que defensi els límits que s'han posat els últims anys, i que el que governen ara en aquestes illes comencen a posar en dubte».

Finalment, va apuntar: «Volem que la llengua pròpia, la llengua catalana, sigui instrument d'integració i de cohesió social, i no un instrument de divisió i de compra de cadires, com ha fet el Partit Popular per governar aquesta Comunitat».

L'acte ha estat presentat per Àngels Martínez i s'ha iniciat amb les intervencions de Francina Armengol, del Partit Socialista, Viviana de Sans, de Podem, Artur Parrón, d'Esquerra Unida i Josep Antoni Prats, d'Ara Eivissa.