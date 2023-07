Francina Armengol: «Vivim una emergència democràtica després del pacte entre el PP i VOX»

La Secretària general del PSIB-PSOE i candidata al Congrés dels Diputats, Francina Armengol ha assegurat que «vivim una emergència democràtica després del pacte de PP i VOX a les Balears i per això, dia 23 de juliol, necessitam un contrapès perquè tot el que s'ha construït no es perdi». Aquestes declaracions les ha fet aquest divendres a l'acte de presentació de la candidatura de la coalició progressista 'Eivissa i Formentera al Senat' per a les pròximes eleccions generals.

D'aquesta manera, Armengol ha qualificat el pacte entre PP i VOX de «nefast per a la democràcia perquè la dreta i la ultradreta d'aquest país són exactament el mateix», i ha afegit que «tenen una ideologia que van en contra de la gent, els drets i l'Estat de Benestar i en els pròxims 4 anys destruiran tot allò que hem construït des del Govern progressista de les Illes Balears aquests darrers 8 anys».

«El pacte de PP i VOX va directament en contra de les dones, la memòria democràtica, contra les llibertats de la ciutadania, la nostra llengua i la nostra identitat», ha sentenciat Armengol.

Pel que fa als candidats al Senat per la coalició progressista 'Eivissa i Formentera al Senat', Armengol ha dit que «són dues persones valentes, generoses, amb moltes ganes per treballar pels interessos de les Balears i que defensaran els valors de la nostra terra a Madrid». Finalment Armengol, ha dit que «el pròxim 23 de juliol tenim el desig de ser lliures, de tenir una societat igualitària, i ens jugam la nostra democràcia i que ningú es penedeixi el dia 24 de juliol».