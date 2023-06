Laura Pérez (Sumar MÉS): «Recollim el testimoni de senadors com Pere Sampol, Manolo Cámara o Vicenç Vidal»

Sumar MÉS ha presentat, aquest divendres, la llista de la candidatura al Senat espanyol per Mallorca en vista a les eleccions estatals del 23 de juliol. Laura Pérez i Antoni Simó Tomàs seran els candidats a defensar els interessos de la ciutadania de l’illa a la cambra alta.

El Senat és la cambra de representació territorial a nivell estatal, per això, segons Pérez, «afrontam el repte sent conscients que és una gran responsabilitat, ja que les Illes Balears han d'estar representades i defensades a Madrid a totes les seves institucions».

La candidata ha volgut fer referència als senadors que han duit «una veu pròpia i progressista» al Senat espanyol com Pere Sampol, Manolo Cámara o Vicenç Vidal. «Nosaltres, des de Sumar MÉS, recollim el seu testimoni des del mallorquinisme progressista, ecologista i d'esquerra alternativa». En aquest sentit ja ha anunciat que en la següent legislatura, Sumar MÉS impulsarà una comissió específica sobre insularitat a les Illes Balears i les Canàries, fet al qual «s'han negat sistemàticament PP i PSOE».

Per la seva part, Tomàs ha assegurat que, tant ell com Laura Pérez, «hem donat una passa endavant perquè creim que és possible Sumar MÉS per viure millor». En un moment com aquest, «hem de dir-li a la gent que hi ha futur i que pot ser i ha de ser millor, que no voti amb por, que voti amb la il·lusió i l’esperança de saber que hi ha una força que vetlarà pels seus interessos, per solucionar els seus problemes diaris, que la vida pot ser més fàcil i que la política i els representants de la ciutadania al Senat de Sumar MÉS faran feina conjunta amb aquest objectiu».

Tomàs també ha fet referència a Vicenç Vidal, «qui ha demostrat que una sola persona, un sol senador en una coalició, pot marcar la diferència. Es tracta de fer feina, com fem la majoria de la gent, de treballar per aquelles persones que ens fan i ens faran confiança».