Denuncien l'augment de sous a l'Ajuntament d'Alaró: «El batle ha de demanar disculpes»

Aquest passat 26 de juny es va celebrar el primer ple de l’Ajuntament d’Alaró en el qual els representants del PSOE varen criticar l’augment de sou del batle, Llorenç Perelló (PP), i d’una segona dedicació exclusiva. «Si a aquestes dues dedicacions exclusives li afegim la resta de sous de l’equip de govern ens anam a més de 100.000€ més les dietes i tiquets de benzina i parkings que van a part», denuncien.

L'equip de govern del PP a l'Ajuntament d'Alaró va aprovar el nou organigrama de govern per a la present legislatura. En aquesta ocasió, la majoria municipal estarà integrada per un equip de nou persones encapçalades pel batle, Llorenç Perelló, qui també assumirà les competències en patrimoni històric.

En aquesta distribució d'àrees Llorenç Rosselló s'encarregarà d'Urbanisme i Hisenda mentre que Cati Cifre continuarà amb els àrees de Cultura i Promoció Econòmica. Una altra de les regidores veteranes, Mari Cabañero, també repeteix al front de Serveis Socials, Sanitat, Mercat i Fira. A la vegada, Andreu Homar, una de les noves incorporacions gestionarà, Festes Contractació i Recursos Humans. Per la seva part, Toni Mateu serà l'encarregat de dur les àrees de Manteniment, Serveis Generals i Cementeri.

Així mateix, Maria Antònia Martorell s'encarregarà d'Educació, Infantesa i Igualtat. Completen el quadre, Víctor Peco amb Esports i Medi Ambient i Biel Ferrer al front de Joventut i Protecció Civil.

El PSIB ha volgut remarcar que en política «no val tot». «Fa 8 anys Llorenç Perelló va omplir el poble de papers amb aquest muntatge fotogràfic de la nova batlessa d’aquell moment, la socialista Aina Munar, acusant-la de només pensar en els doblers per aprovar un sou anual de 37.526€. És molt trist fer oposició i voler arribar a batle d’aquesta manera. Ara hem sabut que el nou Ajuntament del PP no tendrà una, sinó dues dedicacions exclusives: el batle, Llorenç Perelló, que cobrarà 46.000 € cada any; i el regidor Antoni Mateu, amb 29.400€ anuals. Total, 75.400€ any. Fa vuit anys pensaven que la meitat era una vergonya», han assenyalat.

Finalment, han remarcat que estan «totalment d’acord amb que els membres de l’equip de govern de l’Ajuntament tenguin un sou just, i per tant no criticarem la quantitat si veim que fan la feina que els toca. Però pensam que Llorenç Perelló hauria de demanar públicament disculpes a Aina Munar i Guillem Balboa per la campanya de desqualificació personal que va promoure qui ara és batle d’Alaró».