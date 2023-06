Col·lectiu Recerca: «El pacte PP-VOX trenca el consens democràtic i la reconciliació i perpetua la manipulació franquista»

El Col·lectiu Recerca, integrat per investigadors i historiadors que treballen la història de la II República, la Guerra Civil, la repressió i el franquisme a les Illes Balears, ha emès un comunicat per mostrar la seva indignació i preocupació «envers la deriva involucionista que exhibeix l'acord entre el PP i el partit feixista VOX».

Per començar, des del col·lectiu asseguren que aquest pacte «trenca dues legislatures de feina i consens en matèria de Memòria Democràtica». Tot i que al document del pacte asseguren que els punts acordats defensen la Constitució de 1978, des de l'entitat estan segurs que la realitat és que la vulneren de manera reiterada.

«Basta recordar que l'article 10.2 de la Carta Magna estableix que els drets fonamentals dels ciutadans s'interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal dels Drets Humans i els tractats i acords internacionals, però la realitat és que l'anunci de derogar una llei que només parla de reconciliació, reconeixement i democràcia incompleix diverses resolucions de l'ONU com ara la 2004/72 que defensa la lluita contra la impunitat, impunitat que pretenen restablir gairebé 50 anys després de la mort del dictador, o també la Resolució 60/147, de 16 de desembre de 2005», expliquen des del Col·lectiu Recerca.

La Constitució també reconeix a l'article 14 la igualtat de tots els ciutadans davant la llei sense que pugui haver-hi discriminació de cap mena. Amb l'anunci de la derogació de la Llei 2/2018 de 13 d'abril de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes Balears (aprovada gràcies al consens de totes les forces polítiques presents al Parlament Balear durant la legislatura 2015-2019), des del col·lectiu subratllen que els nous governants «tornen al discurs guerracivilista i supremacista i neguen, menyspreen i humilien el patiment de les milers i milers de persones que varen pagar amb la seva llibertat i la seva vida el fet d'haver defensat la democràcia. Això va en contra de qualsevol principi de reconciliació que tant esmenten».

Han explicat que el punt de l'acord PP-VOX objecte d'aquest comunicat és «la culminació d'una claudicació democràtica indigna, on el partit més votat a les passades eleccions i que va aconseguir gairebé un 36% dels sufragis s'agenolla davant un partit que tan sols n'ha aconseguit un 13% i que treballa des de fa temps per trencar les regles democràtiques i entrar dins unes institucions en les quals no creu, tal com ha manifestat de manera reiterada. Hem de recordar que la llei de memòria democràtica reconeix les víctimes dels dos bàndols i condemna el franquisme. Cap demòcrata està en contra d'això. Són

precisament aquests dos punts els que molesten els feixistes, la condemna d'una dictadura que els representa i el reconeixement a totes les víctimes perquè per a ells només existeixen les d'un bàndol».

«La Llei 2/2018 que VOX i el seu apèndix pretenen derogar fa també una menció a la doble violència que varen patir les dones. No ens ha d'estranyar que l'atac vengui d'un partit que nega la violència de gènere», han denunciat des del Col·lectiu Recerca.

També han ressaltat que les dues formacions espanyolistes deixen també ben clara la voluntat de garantir la protecció de monuments franquistes com el de sa Feixina: «ho fan per continuar manipulant la història i que les ferides no tanquin».

Finalment, conclouen el comunicat apuntant que amb aquest acord el PP «tira per terra la legitimitat democràtica que li varen atorgar les urnes en plegar-se i convertir-se en la titella d'un partit que no ha guanyat les eleccions i que vol dinamitar la democràcia des

de dins les institucions».