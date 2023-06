Apesteguia: «Amb el pacte PP-VOX, Prohens ha decidit ser la versió 2.0 de Bauzá»

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha valorat aquest dijous l’acord entre el Partit Popular i VOX mitjançant el qual Marga Prohens serà investida presidenta del Govern. En aquest sentit, Apesteguia ha assegurat que «amb el pacte entre PP i VOX, Marga Prohens ha decidit ser la versió 2.0 de José Ramón Bauzá», i ha lamentat que «si el PP vol tornar a 2011, nosaltres tornarem a 2015».

El també portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament ha apuntat que «no haver exclòs VOX de la governabilitat de les institucions pròpies del país ha estat un error històric que només té un únic culpable: el Partit Popular de Marga Prohens». Sobre aquesta qüestió, Apesteguia ha recordat que a països com França, Bèlgica o Alemanya l’extrema dreta sí que està aïllada per part de la resta de partits polítics.

Apesteguia ha lamentat també que s'hagi donat «carta de naturalesa a la presència de VOX a les institucions», i ha recordat que «el pes de VOX al Parlament ens hauria d'haver duit a un escenari extraordinari per tal d’arribar a grans acords, fins i tot assumint grans contradiccions».

Sobre el document fet públic referent a l’acord entre PP i VOX, Apesteguia ha assegurat que «confirma els pitjors auguris, ja que Marga Prohens ha decidit vendre la ciutadania d’aquest país, així com la seva pròpia coherència». «Durant la campanya electoral, Prohens va prometre per activa i per passiva que no governaria amb VOX, i avui hem pogut confirmar que s’ha venut als postulats a la formació d’ultradreta només per aconseguir quotes de poder», ha dit el líder ecosobiranista.

«Les mesures de VOX, que el PP de Marga Prohens ha acceptat gratament, van en contra dels drets de la ciutadania d’aquesta terra, del seu autogovern, de la normalització de la llengua pròpia del nostre país, i del canvi econòmic que necessitam», ha conclòs Apesteguia.