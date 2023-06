El Pi: «Des de Madrid decideixen que deixem de xerrar en la nostra llengua i que acabem amb les polítiques d’igualtat o de memòria democràtica»

El Pi-Proposta per les Illes Balears considera «inacceptable» que l'extrema dreta marqui la política del Govern, els Consells Insulars i els ajuntaments de les Illes. «És intolerable que a un partit que va en contra de la cultura, la llengua, la manera de viure dels mallorquins o el retorn de competències li donin el poder per marcar les polítiques que es duran a terme els pròxims anys», ha assegurat el president del partit Tolo Gili.

«Els nostres pitjors temors s’han dut a terme: el Partit Popular ha firmat un acord amb la ultradreta de VOX i ara junts governaran les Illes Balears», ha assegurat Gili. «Ho vàrem explicar per activa i per passiva durant la campanya que si governaven els extremismes aniria en detriment de la qualitat de vida dels mallorquins i de les empreses mallorquines. Fer passes enrere en matèria de llengua, educació, cultura… La nostra identitat com a societat està en perill, i ara encara més, que el PP ha decidit entregar-se i assumir l’ideari de VOX a les institucions principals», ha explicat.

«Marga Prohens serà presidenta d’un govern en solitari, però estarà sotmesa a les exigències de VOX i haurà de demanar permís perquè des de Madrid li deixin fer o desfer a les Illes Balears», ha insistit. «El consens, la moderació i mirar per la gent de les Illes pareix que no està de moda i ho deixam tot en mans dels grans dirigents de Madrid que han vengut a decidir que deixem de xerrar en la nostra llengua, que acabem amb les polítiques d’igualtat o de memòria democràtica… aviat ens diran si podem respirar o no», ha sentenciat Gili.

Per altra banda, el portaveu d’El Pi al Consell de Mallorca ha assegurat que el Consell «no pot ser la moneda de canvi de res. Amb aquest pacte es demostra que el PP deixa sense cap entitat ni prestigi a la institució; una institució que ha de ser l’autèntic govern de Mallorca. Els que fomenten la incultura, els que neguen el canvi climàtic, els que volen encimentar Mallorca sencera… Aquests són els que entren al govern del Consell. Una vergonya», ha insistit Salas.

Salas recorda que El Pi es va oferir al Partit Popular perquè aquest pacte no es dugués a terme i l’extrema dreta quedàs fora de les institucions. «Altres partits com PSIB i MÉS per Mallorca haurien pogut seguir el nostre exemple, abstenir-se a la investidura, arribar a pactes en matèries fonamentals per l’illa, i així VOX hagués quedat fora de les institucions. Un partit com El Pi, que mira pels interessos de les Illes Balears, no pot quedar indiferent davant partits que volen retornar competències i tornar 50 anys enrere», ha assenyalat Salas.

«Tota la legislatura passada VOX se’n reia de totes i cada una de les actuacions que ha duit a terme la Conselleria de medi ambient, ha dit obertament que no creu en el canvi climàtic, que tot és una farsa… i ara passarà a gestionar aquesta àrea al Consell de Mallorca? Això pareix una broma de mal gust», apunta.

La formació anuncia que s’ofereix a tots els partits de l’arc parlamentari i dels consells per a arribar a un acord per a blocar que VOX entri a les institucions. «Un partit dirigit des de Madrid, que ni tan sols coneix ni estima les persones de les Balears, ni la nostra llengua, ni la nostra cultura, ni la nostra identitat, no pot ser qui dictamini les polítiques dels pròxims anys», ha sentenciat el president d’El Pi, Tolo Gili.