Sumar MÉS proposa una setmana laboral de 34 hores per a «guanyar qualitat de vida»

Els caps de llista de Sumar MÉS, Vicenç Vidal i Elisabeth Ripoll, han presentat aquest dijous una nova proposta recollida en el programa electoral de la coalició: la setmana laboral de 34 hores. Una mesura que suposarà «més ocupació, mateix salari i més qualitat de vida» per als treballadors, ha subratllat Vidal.

Es tracta, ha complementat Ripoll, de «poder arribar una hora abans a casa, o sortir una hora abans de la feina, per tenir més temps per a nosaltres i per als nostres».

La iniciativa es començaria a posar en marxa, de forma esglaonada, l’any que ve, reduint la setmana laboral fins a les 37,5 hores, per llei, aconseguint arribar a la fita de les 34 hores setmanals a final de la legislatura, «sempre amb diàleg social», ha volgut subratllar Vidal. L’objectiu final, però, és «encara més ambiciós»: assolir les 32 hores de feina setmanals en dues legislatures.

Sumar MÉS ha remarcat que els estudis científics i les experiències en altres països, demostren com la reducció de jornada laboral ha implicat beneficis pel conjunt de l’economia:

Guanys per a la Seguretat Social, ja que s’incrementa el nombre cotitzats

Majors ingressos a la Caixa de Pensions

Distribució de la riquesa i disminució de les desigualtats econòmiques

Estalvi en el pagament de prestacions d’atur

Major consum de les persones treballadores i, per tant, més recaptació fiscal

Increment de la productivitat dels treballadors i les treballadores per hora treballada

Millor conciliació de la vida laboral i familiar amb el conseqüent increment de la qualitat de vida.

A més, assenyalen que les dones seran les majors beneficiades de la proposta en ser les més perjudicades pel mercat laboral actual i el seu ritme. «A banda de la bretxa salarial de gènere, dedicam el doble de temps a la cura de la llar i la família que els homes -4 hores al dia enfront 1,5 minuts- i passam 27 hores setmanals fent feines no remunerades mentre que els homes, 14», ha especificat Ripoll.

Afrontar aquest problema, considera la candidata de Sumar MÉS, «requereix de canvis socials profunds que haurien de començar per una concepció diferent del sistema de cures, un avanç en la Llei de la dependència i el reconeixement de nous drets com la universalització de l’educació 0-3 anys, així com en els rols socials de gènere. Però, també, la reducció de la jornada laboral i la racionalització del temps del treball poden ser instruments potents per avançar en aquest canvi».

Vidal, per la seva banda, ha conclòs que aquesta campanya electoral «no va del futur de cap polític, sinó que va de tu, del que podem fer perquè la teva vida, la vida de les persones treballadores, que som la majoria, sigui millor. Per això pensam que aquesta és una proposta revolucionària perquè el temps és la cosa més valuosa per a les persones que no tenim grans propietats ni llinatges importants. Temps per a nosaltres, per gaudir de la vida i per compartir amb les persones que estimam. Temps per ser lliures».