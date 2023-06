MÉS per Mallorca: «Llorenç Galmés es converteix en un titella al Consell, governaran els consellers de VOX»

El secretari general de MÉS per Mallorca i conseller electe, Jaume Alzamora, ha lamentat aquest dijous que el Partit Popular hagi «renunciat als valors democràtics per tal de convertir Llorenç Galmés en president interí del Consell de Mallorca». Alzamora ha mostrat la seva decepció per l'anunci del pacte amb l'extrema dreta i ha deplorat l'actitud del PP i del seu candidat insular «cada vegada més escorada i complaent amb els sectors ultres». Així, segons Alzamora, «la renúncia de Galmés als principis bàsics de la convivència és un error i una irresponsabilitat».

En aquest sentit, Alzamora ha lamentat el posicionament del candidat del PP, a qui ha retret la seva incapacitat per a presidir la institució i plegar-se als interessos partidistes. «Pel que ha transcendit de l’acord, Galmés ha assumit el programa dels ultres i els intolerants. Encara més, no només ha cedit a l'extorsió, sinó que es converteix en un titella tot per a presidir de forma interina la institució, ja que amb aquest pacte qui governarà de facto seran els consellers de VOX», ha remarcat.

Jaume Alzamora ha criticat també que «amb aquest acord, Galmés traeix Mallorca i es converteix en moneda de canvi obligat pel seu propi partit». Segons Alzamora, les concessions a l’extrema dreta al Consell, així com relegar a Galmés a compartir govern amb VOX, «evidencien d’una banda el seu poc pes polític dins el partit, i d’altra el menyspreu del PP a la màxima institució de govern de Mallorca».

Finalment, el conseller ecosobiranista ha destacat que, tot i desconèixer la lletra petita de l'acord pel que fa al Consell, «de l'acord programàtic marc deduïm que ha estat un repartiment de cadires per tal de fer contents els ultres i una humiliació a Galmés». Amb tot, ha assegurat, «estarem vigilants i farem tot el que estigui a les nostres mans per impedir retrocessos».