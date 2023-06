La Generalitat de Catalunya farà costat als «germans de parla catalana» de la resta de Països Catalans

La consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà, ha assenyalat que després de les eleccions municipals i autonòmiques es produeix un atac, que no és nou, a la llengua catalana, ales Balears, País Valencià , Aragó i també a la Catalunya Nord, i ha garantit que el Govern de Catalunya farà costat als «germans de parla catalana» també després de les eleccions generals del 23 de juliol.

Vilagrà ha defensat aquest dimecres acords entre partits per a aïllar a l'«extrema dreta». Tant és que s'emboliqui amb la bandera espanyola o l'estelada, és extrema dreta», ha dit Vilagrà preguntada pel diputat republicà Ruben Wagensberg en el ple del Parlament, en el qual la consellera ha assegurat que encara hi ha temps per a actuar en el cas de l'ajuntament de Ripoll.