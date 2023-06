VOX entrarà en els governs dels consells de Mallorca i Menorca

PP i VOX han signat aquest dimecres un acord per a la investidura de Marga Prohens com a presidenta del Govern, en virtut del qual els neifeixistes no entraran en el Govern però sí en els consells insulars de Mallorca i Menorca.



Els portaveus de totes dues formacions, Sebastià Sagreras (PP) i Idoia Ribas (Vox), han signat l'acord gràcies al qual els diputats de Vox facilitaran amb la seva abstenció la formació al PP d'un executiu autonòmic en solitari.



En tot cas, les direccions dels partits a Mallorca i Menorca han assolit acords també per a donar suport a les investidures de Llorenç Galmés i Dolfo Vilafranca com a presidents insulars, assumint, en aquest cas sí, carteres en les institucions insulars.



L'acord inclou 110 punts programàtics per a «aconseguir la fi de les polítiques socialistes i separatistes a les Illes aplicades per l'anterior Govern, així com les bases per a un canvi a les Balears que atengui prioritàriament problemes com la falta de llibertat lingüística, l'accés a l'habitatge, la baixada d'impostos, el suport a la família o la lluita contra la immigració il·legal».



VOX s'ha compromès a «donar estabilitat» al Govern del PP i no presentar esmena a la totalitat dels Pressupostos autonòmics en tota la legislatura.



L'acord segellat aquest dimecres contempla més d'un centenar de mesures programàtiques en relació a diversos àmbits, especialment en matèria lingüística, sanitat, turisme, despesa pública, seguretat i accés a l'habitatge.