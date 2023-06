MÉS per Palma: «Amb la desaparició d'àrees com Política Lingüística, Memòria Democràtica i Feminisme i LGTBI l'Ajuntament es radicalitza cap a l’extrema dreta»

En el marc de la celebració del primer ple extraordinari per a aprovar la composició del nou govern municipal de Palma, MÉS per Palma ha criticat que el Partit Popular «ha fet mostra de la seva prepotència i unilateralitat faltant a la lleialtat institucional i presentant propostes no consensuades amb cap partit de l’oposició».

La portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha explicat que «sembla que el PP no recorda que té un Govern en minoria i ha demostrat la seva feblesa en aquest primer ple, en què tradicionalment tot s’aprovava per unanimitat, perdent totes les votacions».

El portaveu adjunt, Miquel Àngel Contreras, ha recordat durant el ple la preocupació de MÉS per la desaparició de l’estructura municipal d’Habitatge, Política Lingüística, Memòria Democràtica i Feminisme i LGTBI. «Aquest darrer fet ens preocupa especialment amb motiu del Dia de l’Orgull, una commemoració que enguany està rebent poc suport de les institucions. També ens preocupa la desaparició de la direcció del Casal Solleric i Arts Visuals, que fins ara era triada per concurs públic, amb un jurat de professionals, i ara recau sobre una persona nomenada a dit. Això incompleix les bones pràctiques en el sector de les arts visuals».

«Des de MÉS per Palma ens preocupa que, amb la desaparició de totes aquestes àrees, el nou govern municipal invisibilitza prioritats socials i es radicalitza cap a l’extrema dreta», ha conclòs Contreras.