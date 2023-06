Vicenç Vidal: «Hem demostrat que tenir un representant balear amb veu pròpia és útil»

El programa d'Ona Mediterrània Taula d'anàlisi ha parlat amb el candidat al Congrés de diputats espanyol, Vicenç Vidal, de Sumar MÉS. Vidal fa balanç de la seva etapa com a senador i explica com encara les eleccions del pròxim 23 de juliol.

El representant ecosobiranista comenta que «aquests anys en el Senat han estat molt productius. Hem demostrat que es poden defensar les Balears de manera clara i es pot tenir un discurs coherent i que tenir un representant balear amb veu pròpia és útil perquè hem estat capaços que s'aprovassin mocions, fer temes de transport, el Règim Especial per a les Illes Balears, entre d'altres. Crec, modestament, que hem col·laborat i hem estat claus perquè hem donat suport, de forma transversal, a diferents partits per aprovar el REB. Ara hem d'aconseguir que es millori». A més, Vidal també analitza els resultats de les passades eleccions municipals, autonòmiques i en els consells i assegura que «MÉS per Mallorca ha mostrat la seva capacitat per ser una força municipalista. No ens hem d'enganar, no hem pogut conformar una majoria d'esquerres per aquest país, que és el que ens hagués agradat, però això ens servirà per seguir fent polítiques valentes per a les Illes Balears».

Sumar MÉS serà la veu de les Balears en un moment d'emergència democràtica, climàtica i territorial, assegura el candidat i comenta que «l'emergència climàtica marcarà l'economia en els propers anys i si no canviam de model, no podrem tenir un mínim de qualitat de vida. Tenim una emergència de drets socials i hem lluitat molt per arribar fins aquí i sembla que ara retrocedim. I per acabar, pel que fa a l'emergència territorial, crec que el nou president del Parlament, l'altre dia va demostrar que existeix. Ja va plantejar el retorn de competències i el que s'ha de fer és una gestió des del territori i apropar a la gent. No s'ha entès la realitat insular. Tenim un Règim Especial, però en volem més, volem un major finançament», confirma Vidal.

«Sumar MÉS aspira a tenir un diputat i una diputada en el Parlament, en el Congrés i poder continuar aquesta feina que hem fet en el Senat. Volem tenir veu pròpia en representació de les Balears i posar, per damunt de tot, els interessos de les Illes», assegura el representant balear.

Per acabar, Vidal fa un crida a la ciutadania i comenta que «és important ser conscients que dia 23 ens hi jugam moltíssim. Ens jugam un model de territori, un model de viure, de com volem viure. Volem retrocedir o volem llibertat. Volem seguir decidint i tenir diversitat política o volem tornar al blanc i negre. Amb el nostre vot, decidim moltíssimes coses. Jo demanaria que pensessin quina és la millor opció, que triïn amb consciència i, evidentment, que això serveixi perquè la seva vida sigui millor, que és el més important. L'opció de Sumar MÉS ajudarà i farà feina perquè la gent visqui millor», assegura el representant ecosobiranista.